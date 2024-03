​

​

Le Conseil présidentiel dément un document en circulation faisant croire qu’il traite des procédures de son installation et de la révocation des hauts fonctionnaires publics

Dans une note publiée ce vendredi 29 mars, le Conseil présidentiel de transition a fait savoir qu’il a appris dans les médias l’existence d’un document laissant croire que les membres du conseil traitent des procédures de leur installation et de la révocation des hauts fonctionnaires publics. Pour les membres du CP, le but c’est de manipuler l’opinion publique et de déstabiliser le processus en cours. Le Conseil présidentiel invite la presse à être prudente et à consulter les bonnes sources avant la diffusion d’une information.

“Le Conseil présidentiel a pris connaissance par voie de presse de l’existence d’un document prétendument adopté par cet organe qui évoque la révocation de hauts fonctionnaires publics et traite des procédures de son installation”, peut-on lire dans la note du CP.

Par ailleurs, le Conseil présidentiel dit condamner un tel acte et profite pour dénoncer “les objectifs de manipulation de l’opinion publique et de déstabilisation du processus.”

“ Les membres du CP croient que dans cette situation chaotique à laquelle fait face le pays, l’important c’est “de garder la sérénité et la cohésion de l’État afin de pouvoir répondre aux nombreux défis auxquels la nation haïtienne fait face.”

Les membres du Conseil présidentiel rejettent ce document et invitent la presse à être prudente dans ce qu’elle rapporte pour informer les gens.

“Il demande par ailleurs aux médias en général d’être prudents et de rechercher en tout temps, et avant toute diffusion, une authentification des communications qui lui sont attribuées.”

Le Conseil présidentiel dans ce moment où Haïti est ravagée par la violence des gangs rassure la population qu’il

“travaille sans relâche pour le rétablissement de la paix et le retour à l’ordre démocratique constitutionnel.”

Notons que cette note porte les signatures de Régine Abraham, Leslie Voltaire, Frinel Joseph, Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire, Fritz Alphonse Jean, Smith Augustin, Edgard Leblanc Fils, Laurent Saint-Cyr.

