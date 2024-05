​

Le Consulat général d’Haïti au Suriname ouvre la première Maison de la Culture Haïtienne dans le pays.

Le Consulat général d’Haïti au Suriname, avec Jean Jean Roosevelt comme artiste invité, a ouvert la Maison de la Culture Haïtienne qui expose la culture, l’art, l’histoire et la musique haïtiennes au local du Consulat Général d’Haïti, à Paramaribo, la capitale du Suriname. A cette cérémonie étaient également présents le vice-président Ronnie Brunswijk, le ministre des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération internationale, Albert Ramdin, le ministre de l’Éducation, des Sciences et de la Culture, Henry Ori, le Secrétaire général de l’Association des États de la Caraïbe, Rodolfo Sabonge, des membres du Corps diplomatique et des représentants d’organisations internationales.

Le chef du Consulat Général de la République d’Haïti au Suriname, Jean Claude Lappé, a indiqué lors de son discours que le 24 novembre 2023, le président Chandrikapersad Santokhi et le Premier ministre haïtien ont conjointement signé la déclaration décidant d’établir une Maison de la Culture Haïtienne à Paramaribo.Au début du mois de janvier, lui et son équipe ont commencé à mettre en œuvre le projet, précise un communiqué du consulat.

Le président Santokhi a souligné lors de son discours que c’est un privilège pour le Suriname d’ouvrir la première Maison de la Culture Haïtienne en dehors d’Haïti. La culture est un outil puissant pour connecter les gens, transcender les frontières et construire des ponts de compréhension. Par le biais des échanges culturels, nous pouvons dissiper les idées fausses et apprécier véritablement la beauté de la diversité.

La création de la ‘Maison de la Culture Haïtienne’ au Suriname représente l’engagement du Suriname à préserver, promouvoir et partager le patrimoine culturel d’Haïti avec l’ensemble de la communauté. Le président Santokhi a également souligné que la Maison de la Culture Haïtienne sera un espace où des personnes de différents horizons se réuniront pour partager leurs histoires, leurs traditions et leurs ambitions.

De plus, cette Maison sera également disponible pour des échanges culturels, l’éducation et la collaboration, où la compréhension et l’appréciation sont promues, en plus de l’appréciation de l’art, de la musique, de la danse, de la littérature et des coutumes haïtiennes. Ce centre fournira non seulement un espace pour que les Haïtiens expriment leur identité et partagent leurs traditions, mais servira également de plateforme pour que les citoyens surinamais comprennent et apprécient mieux le riche patrimoine culturel d’Haïti, rapporte le Communicatie Dienst Suriname.

