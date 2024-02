Le CTPEA célèbre son 40ème anniversaire et honore le gouverneur Ronald Gabriel

​

Ronald Gabriel honoré lors de la célébration du 40ème anniversaire du Centre de Techniques de Planification et d’Économie Appliquée (CTPEA) le samedi 17 février 2017.

A l’occasion de la cérémonie de clôture des activités commémoratives du 40eme anniversaire du Centre de Techniques de Planification et d’Économie Appliquée (CTPEA), en présence des responsables, du corps professoral, des anciens et actuels étudiants, le gouverneur de la banque centrale, Ronald Gabriel a été honoré pour l’ensemble de sa carrière qu’il a commencé à bâtir au sein de cette institution – 2e promotion du CTPEA (1985-1989).

Dans son discours de circonstances, le gouverneur a remercié la commission organisatrice des festivités du 40eme anniversaire ainsi que l’Administration du CTPEA qui l’ont accueilli comme invité d’honneur à cette cérémonie et lui ont décerné cette plaque dont « le symbolisme renvoie à une responsabilité et un engagement à représenter le centre avec dignité, fierté et professionnalisme. »

« Après quatre décennies de formation de cadres dans les domaines de l’Economie quantitative, de la Planification et de la Statistique, le CTPEA a accumulé un patrimoine important qui lui confère une place de choix dans l’univers de la formation supérieure en Haïti. La richesse de ce patrimoine est liée à l’énorme intangible que représentent les réussites, à l’étranger comme en Haïti, dans les domaines académique et professionnel, la plupart des centaines de cadres issus de cette matrice commune », a indiqué M. Gabriel.

Pour le gouverneur, le CTPEA est définitivement un modèle à suivre. « Je suis persuadé que le CTPEA continuera à jouer son rôle dans l’avenir de notre nation en formant des leaders éclairés, prêts à innover et à mener le changement pour notre chère Haïti. A l’ère de la prépondérance progressive de l’économie du savoir, à l’ère des avancées perceptibles de l’intelligence artificielle, le CTPEA a besoin de s’accrocher au rêve originel de grandeur qui a inspiré sa création. », dit-il.

Mettant en avant cette étape importante dans sa carrière professionnelle actuelle qui est celui de gouverneur de la banque centrale, il a rappelé l’engagement de la Banque de la République d’Haïti dans la formation du capital humain, cruciale dans tout processus de croissance et de développement ; et dont les liens avec des rendements positifs sur les plans microéconomique et macroéconomique ont été mis en évidence par de nombreux chercheurs dont Gary Baker.

Par ailleurs, il a rendu hommage aux visionnaires qui ont créé le CTPEA et qui en ont imprimé une solide tradition de gestion de qualité. C’est d’ailleurs, dit-il, la force de cette tradition qui a permis à l’institution de surmonter intact ses propres crises d’adaptation et de maintenir, contre vents et marées, le cap des objectifs fixés dans son acte constitutif, durant quatre décennies de vicissitudes d’un environnement social traversé par un continuum de crises.

