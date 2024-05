Le FC Toro triomphe dans plusieurs catégories à la 11e édition du tournoi de football “Flagday”

​

Six équipes de football de différentes catégories ont triomphé lors de la 11e édition du tournoi de football baptisé “Flagday”.

Un événement marquant

La 11e édition du tournoi de football “Flagday” s’est conclue en beauté le 18 mai dernier, coïncidant avec la célébration du drapeau haïtien. L’événement, qui a débuté le 23 février, a été organisé par Full Moun Production en partenariat avec le FC Toro. La grande finale s’est tenue au parc Sainte-Thérèse de Pétion-Ville, mettant en valeur à la fois le drapeau haïtien et le football national.

Les champions par catégorie

Le tournoi a vu la participation de plusieurs équipes de différentes catégories, chacune démontrant un niveau impressionnant de talent et de détermination. Voici les résultats par catégorie :

U19 : Le FC Toro de PV s’est imposé face au FC Toro Fica avec un score de 3-1, décrochant ainsi le titre de champion.

U11: Le FC Toro a battu le FC Shana 3-0.

U13 : Le FC Toro a triomphé face à Union NAC avec un score de 3-1.

U15 : Le FC Flambo a remporté la victoire contre le FC Legends après une intense séance de tirs au but.

U17 : Le FC Toro Fica a battu le MDM aux tirs au but.

U19 : Dans une finale très disputée, le FC Toro a triomphé face au FC Seth aux tirs au but.

Réactions et perspectives

Pudens Saint-Louis, responsable de la couverture médiatique du tournoi, a exprimé sa satisfaction face à la réussite de cette édition malgré les nombreux défis. “À cause de la situation dégradante du pays ces derniers mois, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Mais, avec les équipes participantes, nous avons surmonté les problèmes menant à la clôture de cette onzième édition,” a-t-il déclaré.

Cérémonie de remise des prix

Les équipes championnes ont été honorées avec des médailles et des coupes en récompense de leurs performances exceptionnelles. Cette reconnaissance symbolique marque non seulement leurs succès, mais aussi leur résilience et leur esprit sportif.

L’avenir du tournoi “Flagday”

Regardant vers l’avenir, Pudens Saint-Louis a évoqué avec enthousiasme la possibilité d’une douzième édition du tournoi “Flagday”. Cependant, pour l’instant, l’attention de l’organisation se tourne vers la préparation de la Vertières Cup, prévue pour le 18 novembre prochain au Cap-Haïtien. Cet événement promet d’être une autre célébration majeure du football haïtien, rassemblant des talents du pays, notamment du grand nord.

La 11e édition du tournoi “Flagday” a non seulement mis en lumière le talent et la passion des jeunes footballeurs haïtiens, mais elle a également souligné l’importance de la persévérance face à l’adversité. La réussite de cet événement est un témoignage de la force communautaire et de l’engagement envers le sport dans le pays, offrant un espoir et une inspiration pour l’avenir du football haïtien malgré les difficultés actuelles.

