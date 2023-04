Le Gouvernement inaugure deux bâtiments scolaires à Ouanaminthe et Capotille

​

​

Le Gouvernement haïtien inaugure le 11 avril 2023 deux bâtiments scolaires dans le département du Nord-Est.

Le ministre de l’éducation nationale Nesmy Manigat a procédé le mardi 11 avril 2023 à l’inauguration de deux nouveaux bâtiments scolaires dans les communautés rurales de Baptiste – dans la 5e section communale Gens-de-Nantes de Ouanaminthe-, et de Matelière, localité de la commune de Capotille.

Les constructions de ces établissements ont été financées par le Fonds national de l’éducation (FNE). Ils disposent chacun de deux salles pour le préscolaire, 9 salles pour le fondamental et trois salles réservées à l’administration (direction, bibliothèque, et espace préposé au multimédia).

Outre le ministre Manigat, la ministre Judith Auguste Nazareth, titulaire des Haïtiens vivant à l’étranger ; le Directeur général du MENFP, le Dr Meniol Jeune, et le Directeur général du FNE, Jean Ronald Joseph, quelques centaines d’élèves et plusieurs dizaines d’enseignants et de parents ont assisté à ces cérémonies d’inauguration.

« On n’est pas venus inaugurer uniquement des constructions scolaires ; bien plus, on est venus attiser la flamme de l’espoir pour un lendemain meilleur pour les enfants et les jeunes de ces deux localités intra montagneuses », a déclaré le ministre Nesmy Manigat, dans son discours de circonstances. Il en a profité pour saluer l’engagement des paysans et du FNE dans la fondation de ces deux écoles et dans la conduite de ces deux chantiers.

S’il se dit satisfait de ces deux inaugurations, Nesmy Manigat a assuré que d’autres efforts seront déployés par le ministère pour améliorer, de façon graduelle, les conditions de travail des enseignants et les conditions d’apprentissage des élèves de ces établissements.

De son côté, la ministre des haïtiens vivant à l’étranger, Judith Auguste Nazareth, s’est réjouie de la remarquable contribution de la diaspora haïtienne, via le FNE, à la scolarisation des enfants. « La diaspora doit savoir que son apport au développement du secteur éducatif est manifeste, et que cet apport est reconnu et salué par tous les bénéficiaires directs et indirects », a souligné la ministre.

Quant au directeur général du FNE, il a fait part de son souhait que ces bâtiments flambants neufs soient bien entretenus. « Ces deux bâtis scolaires vous sont livrés dans la splendeur de leur tenue de baptême. Il vous revient de veiller à leur entretien », a déclaré Jean Ronald Joseph. Le responsable en a profité pour renouveler la détermination du Fonds de continuer à soutenir la cause de l’éducation, et façonner, en le faisant, l’avenir du pays.

