Le Gouvernement lance un programme social d’aide aux populations démunies évalué à 21 milliards de gourdes

Le Gouvernement haïtien lance un programme social d’aide aux populations démunies de 21 milliards 600 millions de gourdes.

En présence de plusieurs ministres de son gouvernement, le Premier ministre Ariel a procédé ce jeudi 13 avril au lancement du Programme multisectoriel d’apaisement social et réinsertion des populations vulnérables. Le coût de ce programme, financé en majeure partie par le Fonds Monétaire International (FMI) à travers le Food Shock Window, est évalué à 21 milliards 600 millions de gourdes.

S’il dit apporter une bonne nouvelle en annonçant la mise en œuvre de ce programme, Ariel Henry a concédé toutefois que la population haïtienne attend de meilleures nouvelles de la part de son gouvernement. « La CNSA qui contrôle la situation de la faim à travers le pays a dressé une carte. Celle-ci montre à quel point la situation est critique dans plusieurs communes et sections communales. Nous savons que la situation est difficile pour beaucoup de nos frères et sœurs », a-t-il déclaré.

Pour faire face à ce problème d’insécurité alimentaire, Ariel Henry indique que son gouvernement s’est allié au Fonds Monétaire International (FMI) pour aider les plus vulnérables. « Ce programme coûtera 21 milliards 600 millions de gourdes et nous prévoyons de dépenser cet argent au bout de six mois. Les partenaires internationaux ont débloqué 15 milliards 600 millions, le gouvernement haïtien a ajouté le reste », a-t-il fait savoir.

Pour que ce programme puisse atteindre ses objectifs, le Premier ministre Henry a souligné que premièrement l’argent doit aller aux plus vulnérables. « Deuxièmement, il faudra de la transparence : les responsables vont devoir rendre des comptes des dépenses et les bénéficiaires doivent recevoir leur part en entier. Troisièmement, les rapports devront être clairs afin que les journalistes, les étrangers, tout le monde puissent voir où est passé l’argent », a-t-il indiqué.

Dans la même veine, le Premier ministre a assuré que son gouvernement s’engage à ce que les taxes, les emprunts et les dons accordés à Haïti soient dépensés correctement. « Plus question de favoritisme, de népotisme. Nous allons travailler pour changer cela », a-t-il promis.

M. Henry en a profité pour annoncer des pourparlers entre les signataires de l’accord du 21 décembre 2022 et les autres regroupements, sous la houlette du Haut Conseil de la Transition (HCT). « Nous allons discuter de sécurité, de politique, de changement dans la Constitution, pour aller rapidement aux élections », a-t-il déclaré.

Implémentation du programme social d’aide aux populations démunies*

Le Programme multisectoriel d’apaisement social et réinsertion des plus vulnérables, initié l’année dernière à hauteur de trois milliards de gourdes, est coordonné par le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST). D’autres institutions telles que le Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES), le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de l’agriculture et des Ressources naturelles, le Ministère des travaux publics, le Ministère de l’environnement et le ministère du commerce assureront également sa mise en œuvre, a fait savoir le titulaire du MAST Pierre Odney Ricot.

Ce dernier a précisé que ce programme a deux composantes. L’une d’entre elles est l’apaisement social qui contient des transferts monétaires en faveur des plus vulnérables, des restaurants communautaires, des distributions de rations sèches (paniers de solidarité), des subventions ciblées pour les chauffeurs de transport public mais aussi un appui en faveur des ouvriers des parcs industriels.

Le gouvernement prévoit également de subventionner cinq mille parents d’élèves défavorisés se trouvant dans les zones ciblées par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, selon le ministre des affaires sociales. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) touchées par la crise recevront aussi le soutien du gouvernement. Un volet de réinsertion professionnelle ciblera des jeunes, selon le ministre Pierre Odney Ricot.

Identification des bénéficiaires du programme

Le titulaire du MAST a indiqué que les bénéficiaires seront ciblés de deux façons différentes. « Un premier ciblage se fera à travers un registre existant qui est le système d’information du ministère des affaires sociales déjà utilisé par les partenaires nationaux et internationaux. Le gouvernement va exploiter ce système d’information comprenant près de 700 000 ménages. « Ensuite, à travers les registres dont disposent les autres secteurs, l’on va puiser les informations afin d’identifier les vrais bénéficiaires de ce programme », a indiqué M. Odney.

Le ministre Odney a souligné qu’il doit y avoir de la tracabilité, de la transparence. « Chaque bénéficiaire doit avoir une identité de façon à ce que nous puissions effectuer un double-check lorsqu’il reçoit un transfert », a-t-il déclaré, soulignant que le gouvernement priorise les applications de transfert d’argent comme Mon Cash et NatCash pour ces transactions.

Oui Le MTPTC va effectuer des Travaux à haute intensité de main-d’œuvre

Dans ce programme, le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communication (MTPTC) va effectuer des travaux à haute intensité de main-d’œuvre, a fait savoir le titulaire de l’institution Rosemond Pradel. « Il sera question de travaux de curage, de drainage des canaux sur le territoire national. Les gros canaux tels que Bois-de-chene seront curés mécaniquement. Les plus petits seront nettoyés à la main », a-t-il indiqué.

L’objectif de ce projet, a dit le ministre Pradel, est de faire en sorte que beaucoup plus de personnes bénéficient des 450 millions de gourdes alloués au MTPTC. Ainsi, 23 826 personnes participeront directement à ce programme. Au total, 141 communes à travers le territoire seront touchées par ce projet.

Ce qu’il y aura de nouveau avec ce projet, c’est le délai de paiement des travailleurs. « Nous avons étudié les difficultés et nous sommes parvenus à une solution. Désormais, l’ouvrier touchera immédiat son salaire via MonCash et NatCash au lieu d’attendre qu’un chef d’équipe le lui donne», a-t-il fait savoir.