Le Gouvernement lance un programme social d’aide aux populations démunies évalué à 21 milliards de gourdes

Le Gouvernement haïtien lance un programme social d’aide aux populations démunies de 21 milliards 600 millions de gourdes.

En présence de plusieurs ministres de son gouvernement, le Premier ministre Ariel a procédé ce jeudi 13 avril au lancement du Programme multisectoriel d’apaisement social et réinsertion des populations vulnérables. Le coût de ce programme, financé en majeure partie par le Fonds Monétaire International (FMI) à travers le Food Shock Window, est évalué à 21 milliards 600 millions de gourdes.

S’il dit apporter une bonne nouvelle en annonçant la mise en œuvre de ce programme, Ariel Henry a concédé toutefois que la population haïtienne attend de meilleures nouvelles de la part de son gouvernement. « La CNSA qui contrôle la situation de la faim à travers le pays a dressé une carte. Celle-ci montre à quel point la situation est critique dans plusieurs communes et sections communales. Nous savons que la situation est difficile pour beaucoup de nos frères et sœurs », a-t-il déclaré.

487 000 parents d’élèves de sept (7) départements recevront des transferts d’argent

Le ministre de l’éducation nationale Nesmy Manigat qui participait à cette cérémonie de lancement a fait savoir que 487 000 parents d’élèves, issus de sept départements géographiques du pays, bénéficieront des sept (7) milliards 300 millions de gourdes allouées au MENFP pour ce programme, à travers des transferts sur leurs téléphones.

« Dans le cadre du programme multisectoriel d’apaisement social et réinsertion des plus vulnérables, le Ministère de l’Education Nationale aura l’opportunité de soulager une catégorie de parents d’élèves. Ce programme qui va démarrer tout de suite concerne les départements du Sud-est, Ouest, Artibonite, Nord, Nord-Ouest, centre, Nord-est », a déclaré Nesmy Manigat, soulignant que le gouvernement n’a pas oublié les trois autres départements mais ils bénéficient déjà de projets mis en place par des partenaires internationaux pour soulager les habitants.

L’objectif de ce programme dont le coût de gestion est évalué à 193 millions de gourdes sera d’aider ces parents vulnérables afin de diminuer le taux de déscolarisation. « Chaque parent recevra 15 000 gourdes, en deux versements de 7500 gourdes à travers le FAES. Nous ciblons exactement toutes les écoles nationales sur le territoire du préscolaire à la neuvième année fondamentale mais nous ajoutons aussi les écoles communales et presbytérales », a indiqué M. Manigat.

Le Ministère de l’agriculture entend contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti

Pour les six prochains mois, le Ministère de l’agriculture, des Ressources Naturelles et du développement Rural (MARNDR) entend contribuer à réduire l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti, a fait savoir le Directeur général de l’institution, Eugène Brandy. « Nous voulons améliorer la disponibilité des produits agro-alimentaires locaux à court terme. Nous visons également à faciliter l’accès en qualité et en quantité suffisante des produits aux ménages à travers des activités qui leur rapporteront de l’argent », a-t-il ajouté.

Le Ministère de l’agriculture prévoit de toucher environ 200 000 personnes à travers ses différentes activités notamment la création d’emplois, la distribution de semences, de poulets et de poissons, entre autres. 140 000 emplois seront ainsi créés à travers les travaux à haute intensité de main-d’œuvre, selon M. Brandly.

1,6 milliard de gourdes destinés aux chauffeurs du secteur des transports en commun via le MCI

Le ministre du commerce Ricardin Saint-Jean a annoncé que le MCI dispose d’une enveloppe de 1,6 milliard de gourdes pour accompagner près de 100 000 chauffeurs du transport en commun, dans un premier temps.

La deuxième composante du programme du MCI vise les petites entreprises avec un cachet de 375 millions de gourdes. Près de 2000 petits entrepreneurs bénéficieront d’un montant entre 25 et 500 000 gourdes. « Nous avons déjà reçu plus de 3500 demandes mais malheureusement nous ne pourrons accompagner que 2000. Il y a un comité technique sur place pour effectuer des analyses afin de pouvoir toucher les bénéficiaires qui ont été vraiment affectés par la crise […] », a assuré M. Saint-Jean.