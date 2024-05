Le groupe EKIP à l’affiche à Santo Domingo, ne manquez pas cette soirée au Hard Rock Café

​

La formation musicale EKIP à l’affiche à Santo Domingo, ne manquez pas cette soirée au Hard Rock Café

Le groupe Ekip, portant haut les couleurs de la musique haïtienne, continue d’éblouir les fans avec leur dernier album intitulé “Makiye mizè m”. Sous l’égide de Gham Entertainment, la formation musicale promet une soirée inoubliable le 29 juin 2024, au cœur de Santo Domingo, dans l’emblématique local du Hard Rock Café.

Au prix d’entrée de 45 $, les fans auront l’occasion de vivre une expérience musicale unique, les plongeant dans les rythmes envoûtants de la musique haïtienne contemporaine. Accompagnant Ekip lors de cette soirée, l’artiste Pierre Jean et le DJ haïtien basé en République dominicaine Kosmobek promettent d’ajouter une touche spéciale à cette performance déjà très attendue.

Cet événement d’envergure est rendu possible grâce au soutien précieux de partenaires tels que Grâce à Belle Image Plis, Juno7, Ticket Magazine, Joker Electronic, Hangover, Flora entre autres, qui contribuent à faire de cette soirée un véritable succès.

La tournée mondiale de Ekip ne se limite pas à Santo Domingo. Après des prestations remarquées au Canada et aux États-Unis, le groupe a le regard tourné vers l’Europe et les Antilles, avec des spectacles prévus en France et dans d’autres régions des Caraïbes telles que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. De plus, Ekip envisage également de partager sa musique sur le continent africain, élargissant ainsi son influence et sa base de fans à l’échelle mondiale.

Pour plus d’informations et pour réserver vos billets dès maintenant, contactez le 809-617-7575. Ne manquez pas cette opportunité unique de vous immerger dans l’univers envoûtant de Ekip et de vivre une expérience musicale hors du commun.

