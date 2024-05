Le juge Morin retient des charges criminelles contre Romel Bell, sa femme et leur complice le père Duckens Augustin pour corruption

​

Le juge Morin retient des charges criminelles contre Romel Bell, sa femme et leur complice le père Duckens Augustin pour blanchiment des avoirs et du financement du terrorisme, enrichissement illicite

Le magistrat Jean Wilner MORIN, en charge de l’instruction du dossier initié par le parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince à la suite d’une enquête de l’unité de lutte contre la corruption (ULCC) sur le blanchiment des avoirs, le financement du terrorisme et l’enrichissement illicite a renvoyé, ce mardi 14 mai, les trois inculpés et leur entreprise devant le tribunal criminel pour être jugés pour corruption et association de malfaiteurs.

L’ULCC avait recommandé la mise en mouvement de l’action publique contre l’ancien directeur de l’AGD, Romel Bell pour enrichissement illicite, blanchiment du produit du crime et fausse déclaration de patrimoine; et contre sa femme Anna Dorvil BELL comme co-auteur de blanchiment du produit du crime, ainsi que des poursuites contre le Révérend Père Duckens AUGUSTIN dit Duken AUGUSTIN pour complicité de blanchiment du produit du crime et entrave au bon fonctionnement de la justice.

Le Département d’État des États-Unis avait annoncé en décembre 2022 l’adoption d’un train de mesures pour corruption considérable à l’encontre de Romel Bell. Les Etats-Unis ont accusé Romel Bell, l’ancien Directeur général de l’Administration Générale des Douanes d’avoir abusé de sa position publique en participant à des activités de corruption qui ont porté atteinte à l’intégrité du gouvernement haïtien.

