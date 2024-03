Le Juge Paul Pierre démissionne de son poste

​

​

Me Paul Pierre démissionne de son poste de Juge et Juge d’instruction au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.

À travers une lettre adressée au Président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, Me Paul Pierre a démissionné de son poste de Juge et Juge d’instruction au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. Dans cette lettre, Me Pierre en a profité pour faire part de son avis discordant par rapport à la décision du CSPJ en date du 13 novembre 2023, de couper le salaire et tous les autres avantages dont il bénéficiait.

En ce qui concerne les raisons qui ont motivé la démarche du Magistrat, elles sont nombreuses. “Tout d’abord, aucune suite formelle n’a été donnée à ma demande de renouvellement de mandat de Juge et Juge d’instruction datée du 13 janvier 2021 et relancée le 15 octobre 2021” explique Me Paul Pierre. Il estime que le CSPJ, au lieu de s’évertuer à renouveler son mandat, a procédé à la suspension de toutes ses prestations prétextant qu’il a abandonné son poste.

Me Paul Pierre précise que plusieurs décisions empreintes d’irrégularités et de partialités, tendancieuses et révoltantes prises ces derniers temps ne font que réduire la justice haïtienne à sa plus simple expression. Par ailleurs, il souligne qu’il existe un certain gène d’être magistrat dans cette République gangstérisée et corrompue. Malgré tout, il y a bon nombre de magistrats honnêtes, compétents et courageux qui en souffrent en silence, a-t-il persisté.

A lire aussi :

Des rafales d’armes automatiques entendues au Champ de Mars créent un vent de panique dans la zone