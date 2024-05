Le nouveau film haïtien “Meet Vegas” mettra en scène Matyas Dand’or, Dibango, Ricardo Nelson et d’autres acteurs

​

​

Kolabo TV présente un film engageant sur la réalité haïtienne à travers le prisme de la comédie.

La comédie haïtienne “Meet Vegas” promet de captiver les spectateurs avec son mélange unique d’humour et de commentaires sociaux aigus. Réalisé par la production Kolabo TV, fondée en 2013 et dirigée par Enock Dorestan et Ricardo Nelson, ce long métrage réunit un casting talentueux, dont Jean Toussaint Frantz alias Matyas Dand’or, Dibango, Ricardo Nelson, Frantz Jean Toussaint, Nadine Pierre et Roostacot Prevail (Konpè Bòzò).

Le film, qui sortira début juillet 2024 à Orlando avant de s’étendre à d’autres endroits aux États-Unis au sein de la communauté haïtienne, est le fruit d’une série de projets ambitieux que l’équipe de Kolabo TV prévoit de dévoiler cette année.

Enock Dorestan, le réalisateur, explique que “Meet Vegas” plonge les spectateurs dans la réalité haïtienne, où les voyages illégaux (vwayaj nan rakèt) sont monnaie courante. Ce sujet délicat est abordé avec subtilité à travers le prisme de la comédie, offrant ainsi une perspective satirique sur une réalité souvent sombre et complexe.

L’équipe derrière le film espère que le public appréciera cette approche originale et engageante, qui invite à la réflexion tout en divertissant. Ils encouragent également le public à suivre les projets à venir de Kolabo TV sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, promettant ainsi une immersion continue dans l’univers créatif et stimulant de la production.

“Meet Vegas” promet d’être bien plus qu’une simple comédie; c’est un regard perspicace sur les défis et les absurdités de la vie contemporaine, emballé dans un paquet de rires et d’émotions. Ne manquez pas l’occasion de vous joindre à cette aventure cinématographique unique et stimulante.

À noter que Kolabo TV a pour mission de promouvoir la culture haïtienne à travers le cinéma en collaborant avec des personnalités renommées dans le secteur ainsi que d’autres talents émergents.

