Le nouvel Expert des droits de l’homme en Haïti ne va pas changer la réalité, prévient le CARDH

Le Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme (CARDH) prévient que le nouvel Expert des droits de l’homme en Haïti ne va pas changer la réalité sur le terrain.

Le Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme (CARDH) a réagi à la nomination d’un nouvel Expert des droits de l’homme en Haïti la nomination d’un nouvel Expert des droits de l’homme en Haïti ce mercredi 12 avril 2023. Si pour l’organisation la désignation d’un Expert indépendant pour Haïti est importante, elle soutient en revanche que « garantir le respect et la jouissance des droits de l’homme incombe à l’État et à la coopération internationale ».

Le CARDH a analysé ce mercredi la désignation par le chef des droits de l’homme de l’ONU de William O’Neill, un avocat américain, comme Expert des droits de l’homme en Haïti. Il dit apprécier à sa juste valeur cette désignation et affirme que ce nouvel Expert « contribuera aux efforts des organisations de droits de l’homme et d’autres mécanismes visant à sensibiliser sur l’accélération des violations des droits de l’homme en Haïti, notamment à travers les rapports périodiques qui seront présentés au Conseil des droits de l’homme, au-delà des autres mécanismes qui existent ».

Cependant, l’organisation de défense des droits de la personne humaine se veut claire. « Le nouvel Expert ne va pas changer la réalité », tranche-t-elle. Il revient, selon le CARDH, aux acteurs d’assumer leurs responsabilités.

Parmi ces obligations, le CARDH met en avant le cas de l’État qui a les obligations de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits humains ; la coopération internationale qui a une responsabilité en cette matière au regard de la Charte des Nations Unies et des mandats donnés aux différentes missions établies en Haïti (MINUSTAH, MINUJUSTH, BINUH), mais également la société qui doit contribuer à la construction de l’État de droit, au-delà des dénonciations.

À la suite d’une proposition du gouvernement haïtien, le Conseil des droits de l’homme a adopté une résolution appelant à la désignation d’un Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Haïti. Le Haut-Commissaire Volker Türk a fait choix ce 12 avril de l’Américain William O’Neill comme le nouvel Expert.

Dans l’exercice de ses fonctions, le nouvel Expert accordera une attention particulière à la situation des enfants et de la traite des êtres humains. Il fournira également des conseils et une assistance technique au gouvernement haïtien, aux institutions nationales des droits de l’homme et aux organisations de la société civile, et les aidera dans leurs efforts pour assurer le respect, la promotion et la protection des droits de l’homme, selon un communiqué des Nations-Unies.

