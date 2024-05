Le Petit Robert 2025 intègre près de 150 nouveaux mots dont “tiktokeur”, “tchip”

​

Le Petit Robert 2025 qui sera disponible à partir du 16 mai 2024, intègre près de 150 nouveaux mots dont “tiktokeur”, “tchip” et “climaticide”

Le lundi 13 mai 2024, le Petit Robert a dévoilé un avant-goût des nouveautés qui caractériseront son édition 2025, qui sera disponible à partir du jeudi 16 mai 2024. Cette nouvelle version du dictionnaire accueille près de 150 nouveaux mots et sens qui s’ajoute aux 60 000 entrées déjà présentes.

Parmi ces termes contemporains, on peut citer “tiktokeur” désignant une personne diffusant ses propres vidéos sur TikTok, “climaticide” qui, par ses émissions massives de CO2, contribue au réchauffement climatique, ou encore “tchip” qui ont été ajoutés au même titre que des mots comme “décolonialisme” ou “afrodescendant”, qui sont des symboles des réflexions identitaires actuelles.

De plus, le Petit Robert élargit son champ lexical pour refléter la diversité des disciplines sportives contemporaines. Ainsi, “rideurs”, “skeletoneurs”, “tekwondoïstes”, “treizistes” et “trampolinistes” font leur entrée dans ses pages.

De plus, l’introduction de termes tels que “kimchi”, un plat traditionnel coréen à base de piments et de légumes fermentés, “chimichurri”, un condiment sud-américain à base de piment et “portobello”, une espèce de champignons dans cette mise à jour, témoigne de la richesse et de la variété des saveurs culinaires modernes.

