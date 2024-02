Le rappeur Saint Levant rend hommage à Gaza

​

Le rappeur Saint Levant est de retour et nous dévoile son nouveau clip Deira

Le rappeur d’origine palestinienne (et haïtienne) Saint Levant a dévoilé ce vendredi 23 février le morceau Deira accompagné de son clip en featuring avec un artiste Gaza âgé de 15 ans, Mc Abdul.

En mars 2023, Saint Levant a proposé un premier EP From Gaza, With Love. Quelques mois plus tard, l’artiste passe à l’étape supérieure et prépare son 1er album prévu pour le 19 avril prochain.

Saint Levant a révélé le premier extrait avec le titre éponyme Deira .L’artiste s’explique sur le contexte : “Le morceau est un hommage à l’hôtel de son père, détruit par les frappes israéliennes. Les paroles abordent également l’exil obligatoire du peuple palestinien face au conflit avec Israël”.

Réalisé par Coming of Age Co. & 2048, les magnifiques images de Deira ont été tournées dans les paysages de Jordanie.

Le rappeur que l’on a retrouvé récemment sur le titre du Dj producteur haïtien Michael Brun“Sak Pase” en featuring avec Lolo Zouaï vient confirmer sa place de révélation musicale de l’année GQ 2023.

Mannequin pour les maisons Dior et Yves Saint Laurent , la rappeuse Kanis ou encore la chanteuse Naïka font partie de son entourage musical.

Après avoir embrassé le monde entier avec son titre Very Few Friends affichant 3.4millions de vues, cet artiste revendiquant également son identité et son attachement pour Haïti continue à nous surprendre… à plus d’un titre.

Jeremie Tillon

