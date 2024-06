Le Real Madrid remporte sa quinzième Ligue des Champions

​

La Maison Blanche remporte sa quinzième Ligue des champions face à Dortmund.

Le Real Madrid a une fois de plus inscrit son nom dans l’histoire du football en remportant sa quinzième Ligue des Champions ce samedi 1er juin 2024. En s’imposant 2-0 face au Borussia Dortmund, l’équipe dirigée par l’expérimenté Carlo Ancelotti a démontré une maîtrise totale, particulièrement en seconde période.

Les buteurs Carvajal et Vinicius au sommet

Les buts de Carvajal et Vinicius ont permis à l’équipe madrilène de soulever la prestigieuse coupe pour la quinzième fois. Le match, disputé au stade Wembley en Angleterre, a commencé sous une forte pression de Dortmund durant la première période. Les Allemands ont imposé leur rythme, orchestrant des attaques précises sans toutefois parvenir à marquer, en partie grâce à un Thibaut Courtois exceptionnel.

Une finale maîtrisée

Le premier but est venu à la 74e minute, sur un corner tiré à gauche et conclu par une tête puissante de Carvajal. Ce but a mis en lumière la cohésion et la fluidité de jeu de l’équipe espagnole en seconde période. Le deuxième but, inscrit par le Brésilien Vinicius à la 83e minute, a scellé le sort du match après une passe décisive de Jude Bellingham.

Sous la direction de Carlo Ancelotti, le Real Madrid a non seulement remporté la Ligue des Champions, mais aussi dominé le championnat d’Espagne cette saison. Ancelotti a su tirer le meilleur de chaque joueur, créant une équipe solide et spectaculaire.

Real Madrid: Une saison exceptionnelle

La défense rigoureuse et l’attaque prolifique ont rendu le Real Madrid presque invincible cette saison. Ce doublé historique, championnat d’Espagne et Ligue des Champions, couronne une saison exceptionnelle. Avec des joueurs de classe mondiale comme Thibaut Courtois, Toni Kroos, Vinicius et Bellingham, l’équipe a affiché une constance impressionnante.

Les fans madrilènes peuvent célébrer avec fierté les exploits de leur équipe, qui continue d’écrire les plus belles pages de l’histoire du football. Avec cette quinzième Ligue des Champions, le Real Madrid renforce encore son statut de club le plus titré de la compétition.

Une étoile montante

Vinicius Junior, buteur dans cette finale, voit ses chances augmenter sur le podium du Ballon d’Or. Cette rencontre était aussi la dernière de Toni Kroos sous les couleurs du Real Madrid.

Le Real Madrid, avec cette victoire historique, continue de dominer le football européen et mondial, offrant à ses fans de nouveaux souvenirs inoubliables.

