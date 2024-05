​

Le Rhum Barbancourt “Haitian Proof” remporte la Double Médaille d’Or au « San Francisco World Spirits Competition 2024 »

La Société du Rhum Barbancourt a annoncé dans un communiqué en date du jeudi 9 mai 2024, que l’un de ses produits, le rhum Blanc “Overproof”, nommé “Haitian Proof”, a remporté un nouveau prix au San Francisco Worlds Spirits Competition 2024 (SWFSC) : une double médaille d’Or. Cette année, les lauréats de la SFWSC sont jugés sur la qualité, la technique de production et le savoir-faire. Une double médaille d’or signifie que le candidat a reçu une médaille d’or de l’ensemble des membres du jury.

La PDG de la société, Delphine Gardère a fait savoir que ce prix valide notre vision d’intégrer la catégorie “Overproof” et d’élaborer un rhum blanc remarquable mettant en valeur nos méthodes de distillation, notre canne à sucre et notre terroir si uniques sélectionnés pour leurs unicités aromatiques. Nous sommes extrêmement fiers de proposer un produit de cette qualité qui reflète la richesse des saveurs d’Haïti pour les connaisseurs et amateurs”.

“C’est un honneur d’être une fois de plus reconnu pour notre savoir-faire unique et ancestral lors de l’un des plus prestigieux au monde, comprenant plus de 5 500 candidatures et 70 juges expérimentés, qui couronne les meilleurs rhums, dit-elle. Ce nouveau prix vient récompenser une fois de plus le repositionnement des rhums Barbancourt avec un nouvel emballage haut de gamme et le lancement du “Overproof White”. Il s’agit d’une récompense importante au moment même où l’entreprise est confrontée à des défis importants en raison des troubles qui secouent Haïti.