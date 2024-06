Le SDP informe qu’il n’a aucune implication dans le processus actuel de formation du gouvernement

À travers une note portant la signature de Me André Michel, le Secteur Démocratique et Populaire(SDP) tient à informer ses membres et la population qu’il n’a aucune implication dans le Processus actuel de formation du Gouvernement, contrairement aux rumeurs en circulation.

Rappelant sa détermination à œuvrer dans la transparence, le courage et l’honnêteté, le SDP souligne que la priorité aujourd’hui reste et demeure la Sécurité des Citoyens et Citoyennes. “C’est pourquoi, depuis 19 Mois, le SDP s’engage dans une bataille diplomatique, politique et de communication pour le déploiement d’une force Multinationale en Haïti dans le but d’aider la PNH à écraser les gangs armés qui prennent le Pays en otage” lit-on dans la note.

En outre, le Secteur Démocratique et Populaire rassure qu’il continuera d’assurer la promotion et la défense des bonnes actions du Gouvernement du Docteur Ariel HENRY, telles que: l’assainissement des finances publiques, la lutte contre la corruption, le Paiement de la dette de 500 millions de dollars US du programme PETROCARIBE, l’augmentation substantielle du salaire des fonctionnaires de l’Etat, la multiplication des recettes de l’Etat, entre autres, tout en espérant que le Conseil Présidentiel et le Premier Ministre Gary Conille exécuteront leur mission dans l’intérêt de la Population!

