Le slameur Beven représentera Haïti à la coupe du monde inter-universitaire et la Copa America de Slam

Le slameur Beaubrun Youven représentera Haïti à la coupe du monde inter-universitaire et la Copa America de Slam.

Le jeune slameur Beaubrun Youven, connu sous son nom de scène Youven, va représenter Haïti à la onzième édition de la coupe du monde inter-universitaire et la troisième édition de la Copa America de Slam qui auront lieu respectivement au Gabon principalement à Libreville du 16 Mai au 25 Mai 2024 et au Mexique à la Ciudad Juarez du 21 au 30 Juin 2024. Lors d’une interview accordée à Juno7, le slameur qui est également romancier a exprimé sa fierté de représenter le pays et compte remporter les deux compétitions.

“C’est autant un sentiment d’honneur et de fierté de pouvoir représenter le bicolore encore plus dans un tel contexte où tout porte à croire qu’Haïti est un pays condamné. C’est aussi une opportunité de pouvoir affirmer notre culture à l’international”, a déclaré Beven qui a aussi souligné que les préparations sont un peu compliquées pour lui à cause de la situation du pays et les difficultés rencontrées pour les demandes de visas.

Toutefois, le slameur natif de la commune de Delmas garde son moral au beau fixe et a déjà écrit ses textes pour les deux compétitions. Il n’a pas caché son envie de les remporter afin de faire flotter le bicolore haïtien sur la scène internationale.

“Remporter les deux compétitions mais aussi nouer des liens avec ces autres poètes issus de pays et de différentes cultures afin de faire un peu d’éclectisme et d’en faire profiter au slam Haïtien à mon retour”, a-t-il lâché.

Concernant la coupe du monde inter-universitaire de Slam, les organisateurs prendront en charge l’hébergement mais c’est aux slameurs de régler leurs billets d’avion. Pour cette compétition, près d’une vingtaine de pays des cinq continents vont concourir pour le titre de champion. Même cas de figure pour la Copa America de Slam. Sauf que elle mettra face à face 16 pays faisant partie de l’Amérique.

Pour participer à cette compétition, il faut être champion national de Slam dans votre pays. Beven a déjà remporté deux titres.

“En Mai 2022, j’ai représenté à distance Haïti à la coupe du monde de slam poésie à Paris. En Septembre 2022, j’ai représenté Haïti au World poetry slam Championship à Bruxelles ( 1er et unique Haïti ayant participé jusqu’à date ) j’ai été demi finaliste. En Décembre 2023, j’ai remporté le concours national de Slam Poésie inter-universitaire”, a-t-il détaillé pour prouver son expérience.

Beven s’est dit ouvert au soutien économique. À rappeler que la situation du pays a empêché le fonctionnement de l’aéroport international Toussaint Louverture, seulement la compagnie aérienne Sunrise Airways qui organise des vols spéciaux de Cap-Haïtien vers Miami.

“Jusqu’ici je n’ai reçu aucun soutien, au contraire j’en ai besoin et je suis ouvert au sponsoring vu les dépenses que je dois effectuer surtout pour acheter les billets d’avion”, a-t-il expliqué.

Notons que Beaubrun Youven dit Beven est un passionné de littérature, de poésie et d’art. Il a à son actif deux romans dont un publié en France chez les éditions Milot-Varella à compte d’éditeur. Il est aussi un activiste culturel et animateur d’atelier d’écriture. Actuellement, il étudie l’entrepreneuriat culturel via Trace académia, une plateforme en partenariat avec l’Université Senghor, L’agence Française de Développement située au côte d’ivoire.

Pour terminer l’entretien, Bevin encourage les jeunes

“à faire de leur talent, profession un outil de combat pour prôner le positif en Haïti et d’être avant tout le changement qu’ils veulent voir dans le pays, le monde.”

