L’Ecole Nationale des Arts attaquée, une perte inestimable pour Haïti

Les salles de classes de l’Ecole Nationale des Arts (ENARTS) ont été saccagées par des bandes armées

Une nouvelle institution a subi les foudres des bandes armées opérant aux alentours du Champ de Mars.

Après avoir mené différentes attaques sur des bâtiments publics, des individus armés ont pillé la seule école de formation en art plastiques du pays.

Véritable institution ayant formé les plus grands artistes plasticiens haïtiens, l’Enarts, située rue Monseigneur Guilloux, est devenue au fil du temps une référence dans le monde culturel national et international.

Une source confie que des individus ont «brisé la clôture et pillé le bâtiment. Tous les matériels ont été emportés. Ils ont détruit tous les travaux de rénovation qui avaient été réalisés », soulignant que ce climat d’insécurité met à genou le secteur culturel.

Malgré cette attaque,la direction annonce que les cours en ligne vont se poursuivre en attendant que le bâtiment soit rénové.

Créé le 3 juillet 1983, ENARTS est un organisme autonome placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication (MCC ). Elle a pour mission de faciliter l’épanouissement de l’artiste et le rayonnement de l’art haïtien en assurant une formation de base classique et artistique, permettant d’acquérir des connaissances nouvelles, théoriques et pratiques, de comprendre et d’apprécier les divers mouvements et tendances artistiques qui se transforment et se développent en Haïti et ailleurs, de renouveler et d’apprécier des connaissances, et de maitriser des techniques de base indispensables à la création et à l’interprétation d’une forme d’art original et valable qui soit à l’abri de toute détérioration “.

