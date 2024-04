27 avril 2008 : René Préval désigne au poste de Premier ministre Éricq Pierre pour remplacer Jacques Édouard Alexis

​

Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

Nous sommes le samedi 27 avril 2024

27 avril 2008 : le président René Préval désigne au poste de Premier ministre Éricq Pierre, agronome de formation et économiste à la Banque interaméricaine de développement, pour remplacer Jacques Édouard Alexis, limogé par le Sénat au lendemain des émeutes de la faim. Mais la chambre des députés rejeta ce choix le 12 mai 2008.

27 avril 2009 : le Conseil électoral Provisoire (CEP) annonce les résultats des sénatoriales partielles du 19 avril. Aucun candidat n’a été élu au premier tour durant ces élections visant le renouvellement de 12 des 30 sièges du sénat, selon le CEP. Un second tour a été programmé pour le 7 juin 2009.

27 avril 2013 : le Ministère de la Santé publique et de la Population d’Haïti (MSPP) et ses partenaires internationaux lancent la 11e semaine de la vaccination dans les Amériques en Haïti avec le démarrage d’une campagne de vaccination des femmes âgées de 15 à 49 ans contre le tétanos et le tétanos néonatal.

27 avril 2013 : décès de Michèle Armand, dite Mimi Barthélémy, à l’âge de 73 ans. Talentueuse comédienne, conteuse et metteure en scène, Mimi Barthélemy se consacra au théâtre et crée plusieurs spectacles. En tant qu’Auteure, elle publia plusieurs ouvrages dont certains destinés aux tout-petits. Elle fut décorée à titre posthume, par le président Michel Martelly, de l’Ordre National Honneur et Mérite au Grade de Chevalier pour ses talents de conteuse et pour l’ensemble de son œuvre.

27 avril 2017 : décès de Herby Widmaier, figure emblématique de la radiodiffusion et de la musique en Haïti. Né à Port-au-Prince en 1933, Herbert Widmaier était une icône du jazz en Haïti. Compositeur, ingénieur du son, cinéaste en son temps, homme de radio et fondateur de Radio Métropole, il avait innové, voire révolutionné ce secteur en Haïti.

