9 Mai 1902: débarquement d’Anténor Firmin au Cap-Haitien

Les éphémérides du jour : les fêtes nationales, les événements marquant l’histoire d’Haïti, les proverbes… l’agence en ligne Juno7 vous apporte un rafraîchissement de la mémoire.

Nous sommes le jeudi 9 mai 2024

9 mai 1801 : L’assemblée créée le 22 Mars 1801 présente à Toussaint Louverture la première constitution de l’île. Elle centralise les pouvoirs et nomme Toussaint gouverneur à vie, avec le droit de choisir son successeur. Les distinctions de couleur et l’esclavage sont abolis.

9 mai 1843 : décret instituant les municipalités. – L’article premier de ce décret proclama que “chaque commune aura un comité municipal qui y exercera l’autorité civile d’après la loi et administrera les intérêts de la communauté.” Les municipalités seront supprimées sous le gouvernement de Rivière Hérard (31 Décembre 1843 – 3 Mai 1844) et rétablie sous la présidence de Philippe Guerrier (8 Mai 1844 – 15 avril 1945). Elie Dubois dira plus tard que “la commune est fille de la Révolution de 1843”.

9 mai 1865: Après avoir laissé Ouanaminthe, Sylvain Salnave et les dominicains qu’il dirige rentrent au Cap sans trouver de résistance. Un comité révolutionnaire est formé, comprenant Démesvar Delorme. Une sécession du Nord est proclamée.

9 Mai 1902: Homme politique et intellectuel haïtien, Anténor Firmin, ambassadeur d’Haïti en France, rentre en Cap-Haitien pour l’inhumation de sa fille. Il a été auparavant soit en 1889, nommé ministre des Finances et des Relations extérieures, par le président Florvil Hyppolite. Mais Il abandonnera le cabinet deux ans plus tard, soit en 1891 et s’est installé en France.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont: De l’égalité des races humaines. Anthropologie positive, Librairie Cotillon et F. Pichon, 1885; Haïti au point de vue politique, administratif et économique: conférence faite au Grand cercle de Paris, le 8 décembre 1891, Paris, F. Pichon, 1891; L’effort dans le mal, Port-au-Prince, Imprimerie H. Chauvet, 1911.

9 mai 1961: Le gouvernement annonce que lors des élections législatives du 30 avril, le peuple a voté, par 1.320.748 voix à 0, que Duvalier commence un deuxième terme de 6 ans le 22 mai 1961.

9 Mai 1992 : accord de la Villa d’accueilAccord tripartite signé par le gouvernement né du coup d’État du 30 Septembre 1991 représenté par Jean-Jacques Honorat, premier ministre de ce gouvernement, le haut commandement des Forces Armées d’Haïti représenté par le Lieutenant-général Raoul Cédras, et les parlementaires (Déjean Bélizaire, président du Sénat et Dr. Alexandre Médard, président de la Chambre des Députés) en vue de la formation d’un gouvernement de consensus. Cet Accord sera ratifié par la loi du 22 Mai 1992 et publié dans le Moniteur le 29 Mai suivant.

