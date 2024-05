Les conseils essentiels d’une psychologue pour oublier un amour impossible

​

​

Les quatre conseils essentiels de la psychologue Johanna Rozenblum pour surmonter un amour impossible

Tomber amoureux est toujours une expérience intense. Mais parfois, il s’agit d’un amour impossible, qu’il soit partagé ou non. Comment réussir à surmonter cette épreuve et oublier la personne aimée ? Johanna Rozenblum, psychologue, a livré ses conseils éclairés sur le site de Doctissimo.

Qu’est-ce qu’un amour impossible ?

Dans certaines relations, même lorsque deux personnes partagent des sentiments, leur amour peut être impossible en raison de circonstances particulières. Ces obstacles peuvent inclure des différences d’âge, de culture, de religion, un éloignement géographique, ou encore une incompatibilité de caractère.

Plus tristement, il arrive aussi que l’amour ne soit pas réciproque, plaçant ainsi la personne amoureuse face à un amour véritablement impossible. Quelle que soit la situation, surmonter cette épreuve est souvent un défi immense.

Conseil 1 : accepter la réalité

Selon Johanna Rozenblum, le premier pas essentiel est d’accepter la réalité de la situation.

“Il faut voir la réalité en face et l’accepter, ne pas être dans le déni ou l’évitement. Refuser de commencer un processus de deuil amoureux ne fait que retarder la souffrance et mène souvent à de mauvaises décisions,”

Cette acceptation est cruciale pour avancer et éviter de se perdre dans des illusions.

Conseil 2 : prendre ses distances

Le second conseil de l’experte est de “prendre ses distances”.

“Il faut faire le vide pour avancer et pour réapprendre un quotidien où l’on se prouve que l’on peut exister sans l’autre,”

Prendre ses distances permet de se reconstruire et de s’ouvrir progressivement à de nouvelles rencontres et expériences, ouvrant la porte à un amour potentiel ailleurs.

Conseil 3 : éviter de ruminer

Rozenblum conseille également d’éviter de ruminer et de s’enliser dans les remords ou les regrets. “Ruminer nous laisse élaborer des hypothèses et des théories stériles qui ne mènent à rien, hormis à un sentiment de colère ou de culpabilité. Ces sentiments peuvent à terme amener à des symptômes anxio-dépressifs.” Il est important de tourner son esprit vers des pensées positives et constructives.

Conseil 4 : consulter un psychologue

Enfin, si la situation devient trop difficile à gérer seul, Johanna Rozenblum recommande de ne pas hésiter à consulter un psychologue. “Rencontrer un psychologue permet d’évoquer ses difficultés et d’obtenir un soutien professionnel pour surmonter cette situation au mieux,” conclut-elle.

En suivant ces conseils, il est possible de surmonter la douleur d’un amour impossible et de retrouver progressivement un équilibre émotionnel. L’acceptation, la prise de distance, l’évitement des ruminations et l’aide professionnelle sont des étapes essentielles pour se libérer de cette épreuve et se préparer à de nouvelles possibilités amoureuses.

À lire aussi :

Les Sous-Commissariats de Grand Ravine et de Martissant démolis par des gangs armés