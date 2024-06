Les États-Unis annoncent des mesures strictes contre l’immigration illégale à la frontière

Le secrétaire adjoint du ministère de la Sécurité intérieure annonce des mesures strictes contre l’immigration illégale à la frontière

Blas Nuñez-Neto, secrétaire adjoint du ministère de la Sécurité intérieure, a tenu une conférence de presse via Zoom ce jeudi 6 juin 2024, pour détailler les nouvelles mesures visant à contrôler l’immigration illégale à la frontière sud des États-Unis. Ces mesures surviennent dans un contexte de pression accrue pour réguler l’immigration, le président Joe Biden ayant récemment dévoilé son intention d’imposer des restrictions importantes aux migrants demandant l’asile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Au cours de la conférence, Nuñez-Neto a souligné que des actions sévères seront prises contre ceux qui traversent la frontière illégalement et sans autorisation. Il a noté qu’au cours des trois dernières années, une majorité des individus arrivés par la frontière sud ont été soit renvoyés, soit expulsés, avec plus de 750 000 expulsions l’année dernière seulement.

Cependant, le secrétaire a également précisé que le gouvernement américain a élargi les voies légales d’entrée aux États-Unis, permettant à plus de 10 000 réfugiés de trouver refuge et à 450 000 ressortissants de Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela d’entrer en toute sécurité grâce au programme humanitaire de libération conditionnelle (parole). Il a ajouté que le programme de réunification familiale a été élargi pour inclure sept nouveaux pays, dont Haïti et Cuba.

Malgré ces initiatives, Nuñez-Neto a averti que toute personne tentant de franchir illégalement les frontières américaines sera renvoyée et ne sera pas éligible à l’asile, soulignant que ces mesures seront considérablement renforcées à l’avenir. Il a exhorté les ressortissants, y compris les Haïtiens, à utiliser des processus sûrs et légaux pour venir aux États-Unis, mettant en garde contre les dangers des passeurs illégaux et les conséquences graves des renvois.

Ces annonces interviennent alors que la Maison-Blanche cherche à neutraliser la question de l’immigration en tant que responsabilité politique, à l’approche des élections américaines de novembre prochain. Les mesures annoncées reflètent une volonté affirmée du gouvernement de maintenir un contrôle strict sur l’immigration à la frontière sud des États-Unis.

À lire aussi :

L’Insécurité en Haïti affecte gravement le secteur financier, révèle un document de la BRH