Les examens de 9ème année enrichis de quatre nouvelles matières en 2024

Inclusion de nouvelles matières dans les examens officiels de 9ème année, une réforme attendue depuis longtemps.

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), à travers la Direction de l’enseignement fondamental, a dévoilé dans une note le modèle d’examen officiel pour la neuvième année fondamentale pour l’année 2024, incluant pour la première fois quatre nouvelles disciplines : l’Éducation Esthétique et Artistique, l’Éducation Physique et Sportive, l’Éducation pour la Technologie et les Activités Productives, et l’Éducation à la Citoyenneté.

Ces matières, intégrées dans le curriculum des écoles fondamentales depuis la Réforme Bernard des années 1980, n’avaient jamais été enseignées de manière effective en raison de divers obstacles tels que l’absence de programmes détaillés et le manque de professeurs qualifiés. Avec la mise en œuvre du projet NECTAR, le MENFP a maintenant développé un nouveau programme pour le troisième cycle fondamental qui inclut ces disciplines.

Une décision ministérielle en date du 14 juin 2023 a formalisé l’intégration de ces quatre matières dans les examens officiels de la classe de 9ème AF pour l’année 2024. Depuis, diverses activités ont été menées pour préparer le terrain, notamment des ateliers de travail, des consultations avec des enseignants et des responsables pédagogiques, ainsi que la distribution des programmes détaillés.

Les initiatives comprennent des ateliers avec des cadres du ministère en juillet 2023, la distribution des programmes en septembre et octobre 2023, et l’élaboration de modules d’enseignement en février 2024. Ces efforts visent à fournir aux enseignants et élèves les ressources nécessaires pour une préparation adéquate.

Le MENFP a tenu à rassurer les directeurs d’école, élèves, parents et la communauté éducative que l’évaluation des élèves dans ces nouvelles matières sera expérimentale et ne constituera pas un obstacle à la réussite des élèves. Les modèles d’examen, disponibles via ce lien https://menfp.gouv.ht/#/home/blog/MaY65l3MJf2npql , sont partagés pour accompagner les enseignants et les élèves dans leur préparation.

Conscient des défis rencontrés cette année, le MENFP exprime sa gratitude pour la détermination de toute la communauté éducative et reste optimiste quant à la bonne conclusion de l’année scolaire.

A lire aussi :

11 juin 1802 : Toussaint Louverture arrêté, est embarqué sur “Le Creole”