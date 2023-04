Les projecteurs de la PNH allumés sur les gangs à l’entrée Sud de Port-au-Prince

​

​

Les projecteurs de la Police Nationale d’Haïti (PNH) allumés sur la 3e Circonscription de Port-au-Prince.

Le pays connaît un calme apparent depuis lundi dernier à la suite du lynchage de 14 civils armés à Canapé-Vert par la population. Depuis lors, des citoyens de plusieurs quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et certaines ville du pays font la chasse aux présumés bandits. La PNH est à pied-d’œuvre depuis la semaine dernière pour contrecarrer ces individus armés qui terrorisent la population haïtienne. À travers une vidéo prise par un drone et des photos publiées, l’institution policière sans divulguer trop d’informations annonce avoir mis une surveillance de drone sur Village de Dieu et Savane Pistache.

“La PNH allume tous les projecteurs sur Village de Dieu et Savane pistache”, peut-on lire dans une note qui accompagne les images publiées par la PNH.

Des informations ont laissé croire que des unités spécialisées de la PNH sont en train de planifier une opération à Village de Dieu, fief de Izo, chef du groupe armé “5 secondes”. Toutefois, aucune information en provenance du bureau de communication de l’institution policière n’a été dévoilée.

Izo, le caïd de Village de Dieu dirige l’entrée sud de la capitale depuis environ trois ans. Ses hommes imposent leur loi et terrorisent la population sur la route nationale numéro 2. Ils rançonnent, enlèvent, pillent et tuent des citoyens paisibles.

Depuis le lundi 24 avril 2023, plusieurs malfrats ont été lynchés et incendiés à Canapé-Vert, Debussy et d’autres zones du pays à travers le mouvement “Bwa Kale” lancé par les citoyens dans l’objectif de traquer les présumés bandits. Des dizaines de civils armés ont été tués par la population assoiffée d’un climat de paix et sécurité.

En savoir plus:

Izolan, artiste engagé et entrepreneur au cœur de l’Arcahaie