Les sociétés de cryptomonnaies NovaTech et AWS Mining poursuivies pour fraude

Les sociétés de cryptomonnaies NovaTech et AWS Mining poursuivies par le procureur général de New York pour fraude.

Les sociétés de cryptomonnaies NovaTechFx (NovaTech) et AWS Mining Pty Ltd (AWS Mining) sont poursuivies par le procureur général de New York, Letitia James, pour leur implication dans des systèmes pyramidaux illégaux qui ont fraudé des centaines de personnes, des milliers d’investisseurs, dont plus de 11 000 New-Yorkais, d’une valeur de plus d’un milliard de dollars en cryptomonnaie.

Selon le procureur, ces entreprises ont ciblé les communautés d’immigrés, en particulier les New-Yorkais haïtiens, dans des groupes de prière et via les réseaux sociaux et les discussions de groupe WhatsApp avec des promesses frauduleuses de retours sur investissements élevés, mais n’ont jamais réellement réalisé les bénéfices promis. En ce sens, le procureur général James cherche à interdire à AWS Mining, NovaTech et à ses fondateurs de faire des affaires à New York et à obtenir la restitution et des dommages-intérêts.

“Plus de 11 000 New-Yorkais des comtés de New York, Westchester, Long Island et Rockland et Orange ont investi dans NovaTech et AWS Mining et ont perdu des dizaines de millions de dollars” informe le procureur James. Le procès allègue qu’AWS Mining était un stratagème frauduleux qui prétendait générer des rendements élevés pour les investisseurs en exploitant des cryptomonnaies, le processus par lequel des ordinateurs spécialisés vérifient les transactions en cryptomonnaies et génèrent de nouvelles cryptomonnaies.

Plus loin, le procès souligne qu’AWS Mining et ses promoteurs, Cynthia et Eddy Petion, James Corbett, Martin Zizi et Frantz Ciceron, ont promis aux investisseurs des rendements mensuels de 15 à 20 %, un retour sur investissement de 200 % dans les 15 mois et des primes pour le recrutement de nouveaux investisseurs. Cependant, l’entreprise n’a pas généré suffisamment de rendement pour payer les bénéfices mensuels promis et les primes de recrutement et a fini par s’effondrer en 2019, causant des millions de dollars de pertes aux investisseurs.

En outre, Letitia James informe qu’après l’effondrement d’AWS Mining, Cynthia et Eddy Petion ont lancé leur propre société de cryptomonnaie, NovaTech, et se sont appuyés sur le recrutement de nouveaux investisseurs avec des promesses de rendements élevés et de généreuses primes de recrutement. Ils ont faussement présenté NovaTech comme un courtier de fonds spéculatifs enregistré, ont déclaré à tort que NovaTech était autorisée à négocier des cryptomonnaies aux États-Unis, ont annoncé des bénéfices élevés sur les transactions d’environ deux à quatre pour cent par semaine, ont promis des primes de recrutement et ont promis que les investisseurs pourraient retirer leurs fonds et des bénéfices à tout moment.