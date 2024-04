Ligue des Champions : buteuse et passeuse décisive face au PSG, Melchie Dumornay contribue à la victoire de l’OL (3-2)

​

​

Ligue des Champions : Melchie Dumornay de l’Olympique Lyonnais contribue à la victoire (3-2) contre le Paris Saint Germain grâce à un but et une passe décisive

L’Olympique Lyonnais a réalisé, ce samedi 20 avril , une vraie remontada à domicile. Menées 2-0 pendant 80 minutes de jeu, les joueuses de l’équipe ont trouvé l’élan nécessaire afin de renverser l’équipe du PSG (3-2). En tant que buteuse et passeuse décisive, la grenadière a largement contribué à la victoire de son équipe lors des demi-finales aller de la Ligue des champions féminine.

En effet, lors du 1er match, l’équipe du PSG a dominé l’Olympique Lyonnais en termes de possession de balle et de statistiques clés. Cependant, le groupe des lyonnaises a réussi à renverser la vapeur. Les Parisiennes ont ouvert le score à la fin de la première période grâce à un but de Marie-Antoinette Katoto à la 44e minute, puis ont doublé la mise en deuxième période, à la 48e minute.

En l’espace de six minutes, l’Olympique Lyonnais a réalisé une incroyable remontée avec trois buts marqués par Kadidiatou Diani (à la 80e minute), Melchie Dumornay (à la 85e minute) et Amel Majri (à la 86e minute), suite à une passe de l’attaquante haïtienne, portant le score à 3-2.

Dans l’autre demi-finale, Chelsea a battu en FC Barcelone 0-1 qui jouait à domicile.

L’équipe britannique et les Lyonnaises ont dors et déjà pris un réel avantage stratégique et psychologique sur leurs adversaires. On attend avec impatience les matchs retour qui seront sans aucun doute intenses.

À lire aussi :

Ti Youri kouri mande padon aprè kabinè avoka Bedjine ak K-dilak some l pou manti li bay sou atis yo