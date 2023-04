L’ONU et Haïti signent un cadre de coopération estimé à plus d’un milliard de dollars pour le développement durable

​

​

L’Equipe Pays des Nations-Unies et le gouvernement haïtien signent un cadre de coopération estimé à 1 milliard 149 millions 381 mille 582 dollars pour le développement durable.

L’Equipe Pays des Nations-Unies, représentée par Maria Isabel Salvador, et le gouvernement haïtien, par le ministre de la Planification Ricard Pierre, ont procédé le jeudi 20 avril 2023 à la signature du Cadre de Coopération des Nations-Unies pour le Développement Durable 2023-2027 en vue d’une réponse collective de l’ONU à Haïti pour soutenir la mise en œuvre de l’engagement 2030 pour le Développement Durable.

Ce plan estimé à plus d’un milliards de dollars américains projette de réaliser 5 effets majeurs en termes de résultat : gouvernance et état de droit, justice et droits humains, modèle économique inclusif, service sociaux de base, environnement, gestion des risques multidimensionnel et gouvernance territorial. 40% du budget sont déjà disponibles alors que et 60% restent à mobiliser.

Dans son allocution, la représentante spéciale du Secrétariat Général des Nations-Unies, Maria Isabel Salvador, a promis de jouer pleinement sa participation dans le cadre de ce programme visant à amener Haïti vers la prospérité tout en garantissant les droits humains et l’égalité du genre. Elle dit compter sur l’implication pleine et entière de l’Equipe Pays des Nations-Unies, le gouvernement haïtien et les autres partenaires nationaux et internationaux.

De son côté, la représentante spéciale adjointe du BINUH, Coordonnatrice résidente et humanitaire en Haïti, Madame Ulrika Richardson, a elle aussi réaffirmé la volonté des Nations-Unies d’accompagner Haïti sur la voie du progrès. ‘’Nous n’avons pas le droit d’échouer, la situation est critique, les enjeux sont de taille, nous ne pouvons pas aller seul’’, a-t-elle indiqué.

Pour sa part, le titulaire du MPCE, Ricard Pierre, a qualifié d’acte d’engagement la signature de ce document. « Nous devons tous être conscients des défis qui nous attendent dans la mise en œuvre de ce nouveau cadre de coopération qui interpelle à la mise en commun des ressources de toute part en vue de combler les brèches dues aux retards accuser par Haïti vers l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) », a-t-il déclaré.

« L’heure est grave, il faudra une coopération franche, une implication totale de la part des acteurs si l’on souhaite aboutir aux résultats escomptés », a poursuivi M. Pierre.

Notons la présence de plusieurs représentants d’organisations internationales, de membres du gouvernement haïtien comme celle des ministres de l’environnement, James Cadet, de son collègue du ministère la santé publique, Alex Larsen, entre autres, à cette cérémonie qui s’est déroulée à l’hôtel Karibe, à Pétion-Ville.

En savoir plus:

Le président de la BNC fait un plaidoyer pour les micro, petites et moyennes entreprises représentant une grande part de l’économie haïtienne