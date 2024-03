Me Camille Leblanc interpelle les acteurs face à la crise multiforme qui ronge la société haïtienne

​

Me Camille Leblanc interpelle les acteurs haïtiens face à la crise multiforme qui ronge la société haïtienne depuis des mois.

S’adressant à la population et aux membres du Conseil Présidentiel de Transition, Me Camille Leblanc du Regroupement des Citoyens Engagés apelle les acteurs à trouver une solution à la crise qui ronge la société haïtienne depuis des mois.

“Comme Nous l’avions souligné dans notre appel du 15 Mars 2024 portant sur les paramètres juridiques et institutionnels qui ont été mal approchés, Nous avons, entre autres, attiré l’attention des acteurs politiques et de toute la population sur la gravité de la situation économique, écologique et sécuritaire du pays” souligne l’ex-minitre de la justice qui précise que cette situation s’est depuis aggravée et, il est réaliste de constater que l’heure n’est plus aux tergiversations ni aux calculs politiciens.

Estimant que l’heure est grave car le pays ne peut plus attendre, Camille Leblanc appelle au Conseil Présidentiel à trouver, dans les vingt-quatre heures la formule adéquate en vue de structurer l’Institution afin d’engager la course vers le redressement. “Au-delà de ce délai vous aussi, messieurs, serez tenus pour responsables de tous les torts qui seront causés au peuple” a-t-il soutenu.

En cas d’échec, Me Leblanc précise que la Caricom doit tirer les conclusions qui s’imposent et mettre fin à sa mission de bons offices en recourant à la Cour de Cassation conformément à l’esprit de la Constitution haïtienne de 1987. Selon lui, le recours à la Cour de Cassation résoudra automatiquement les vaines compétitions et l’immixtion de la politique partisane dans la transition devant conduire aux élections libres honnêtes et démocratiques.

