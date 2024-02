MMSS: le Bénin prêt à envoyer plus d’un millier de policiers et de militaires en Haïti

​

​

MMSS: le Bénin prêt à déployer plus d’un millier de policiers et de militaires sur le territoire haïtien.

Selon des informations rapportées par plusieurs médias internationaux dont RFI, les autorités du Bénin sont prêtes à envoyer plus d’un millier de policiers et de militaires en Haïti dans le but d’accompagner l’effectif de la Force multinationale qui sera déployée sur le territoire pour accompagner la PNH dans la lutte contre les gangs armés qui terrorisent la population.

Si le Bénin n’a fait aucune annonce officielle, le média français a toutefois souligné que le ministre des Affaires étrangères béninois, Olushegun Bakary, et le chef d’état-major de l’armée, le général Fructueux Gbaguidi, ont été présents au Brésil la semaine dernière pour participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 au Brésil. En présence de plusieurs autres représentants internationaux, ils avaient évoqué et présenté le projet de déploiement des policiers et militaires en Haïti.

Notons que si le Bénin parvient à envoyer des hommes à la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité en Haïti, ce ne sera pas la première fois puisque en 1994 un groupe de gendarmes était envoyé en Haïti.

Il convient de rappeler que le gouvernement des Bahamas a manifesté sa volonté d’envoyer aussi des hommes pour faire partie de la Force multinationale qui sera dirigée par le Kenya au cas où tous les détails sont finalement réglés.

