Musique: Fantom et Franco Love passent le flambeau à leur fille respective Daniana et Tika.

Très populaires dans l’industrie musicale haïtienne, les artistes Daniel Darius (Fantom) et Franck Bellevue (Franco Love) ont dévoilé le 25 janvier dernier une chanson intitulée “Ti moun yo ak papa yo”, un projet publié avec sa vidéo qui avoisine plus d’un million de vues sur YouTube. À travers ce morceau, Fantom et Franco Love ont ouvertement initié leur fille respective Daniana et Tika dans la musique. Ce projet ressemble à une passation de pouvoir où les deux artistes du “Rap kreyòl” ont décidé de remettre le flambeau à leur progéniture.

En effet, ce projet d’une durée de quatre minutes an mis les projecteurs sur Daniana et Tika, qui sont respectivement la fille de Fantom et celle de Franco Love. “Ti moun yo ak papa yo”, est un morceau qui a exposé au grand public les talents de ces deux petites filles qui commencent à embrasser le secteur musical haïtien. “Papa m fin travay pou mwen, kounya se kou pa mwen, pou sa m kwè l te di mwen goumen, m prè pou m defann tèt mwen”, a chanté Daniana la fille de Fantom qui n’a pas caché son envie de faire le chemin que son père a tracé pour elle.

Dans cette chanson, Fantom loue les mérites de sa fille à qui il demande de le surpasser. Le rappeur de BPC a montré dans la vidéo l’amour d’un père pour sa fille qui se bat corps et âme pour voir la réussite de son enfant. Malgré les épines entourant l’industrie de la musique haïtienne, “Nèg Kò Vè a” a pris le risque d’exposer sa fille et est prêt à la défendre. “M depoze l la pyès moun pa monte sou li, menm lè m pa ta la pyès moun p ap ka monte sou li”, a-t-il lâché dans cette musique.

Par ailleurs, Daniana et Tika déclarent qu’elles seront des durs à cuirs. “Nou pi rèd ke papa nou, yo p ap ka jere nou menm lè yo la avan nou. Daniana ak Tika soti nan gran lakou”, ont-elles chanté pour montrer qu’elles sont bien entourées.

Tout comme Fantom, Franco Love a exprimé son amour pour sa fille Tika qui l’a promis qu’elle suivra son chemin. Le rappeur s’est dit fier de sa fille et l’a conseillé de garder le droit chemin malgré les difficultés qu’elle trouvera sur son chemin.

Notons que les amoureux de la musique auront le privilège de savourer plusieurs autres morceaux de ces deux filles puisque à la fin de la vidéo de la chanson l’album “Premye dènye” est déjà annoncé.

