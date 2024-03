Nomination de Widlyn Dornevil au poste de Directeur Général de la Fondation AFS Interculture Canada

​

Widlyn Dornevil est nommé au poste de Directeur Général de la Fondation AFS Interculture Canada.

La Fondation AFS Interculture Canada a annoncé dans une note, la nomination de Widlyn Dornevil au poste de Directeur Général. Dans ce rôle, il apporte une vaste expertise en communication stratégique, en gestion philanthropique et une connaissance approfondie des organismes de coopération internationale et communautaire.

Dans ses déclarations, Widlyn Dornevil souligne que rejoindre la Fondation AFS Interculture Canada en tant que Directeur Général est une opportunité exceptionnelle de promouvoir l’éducation interculturelle et de contribuer à la construction d’un monde plus inclusif, compréhensif et pacifique. Il se dit déterminé à développer des stratégies et des partenariats capables de soutenir la croissance de la Fondation et inspirer plus de jeunes à travers le Canada et le monde.

Sofia Akande, présidente de cette Fondation informe qu’accueillir Widlyn Dornevil comme Directeur Général représente une étape majeure pour l’organisation.

“Son approche novatrice, son leadership collaboratif et son engagement profond dans l’éducation interculturelle seront des moteurs essentiels pour réaliser notre mission et renforcer la portée de nos programmes”

“Dans son nouveau rôle, Widlyn Dornevil dirigera les efforts de la Fondation AFS Interculture Canada pour promouvoir l’éducation interculturelle, favoriser la compréhension mutuelle et soutenir les jeunes dans leur développement personnel et professionnel à travers des échanges culturels et des programmes d’apprentissage”

Titulaire, entre autres, d’une maîtrise en communication, relations publiques de l’Université Laval et ayant obtenu diverses certifications du United Nations Training and research, la Fondation AFS Interculture Canada informe que Widlyn Dornevil a joué divers rôles de leadership au sein d’organisations canadiennes, internationales et aussi plusieurs agences de l’Organisation des Nations-Unies.

Avant de rejoindre la Fondation AFS et ceci depuis 2020, Widlyn Dornevil a été directeur de développement et des communications au Sommet Jeunes Afro, un regroupement de plus de 60 organisations québécoises. Son engagement envers la diversité et l’inclusion, ainsi que sa capacité à bâtir des relations solides avec les parties prenantes, font de lui un précieux atout pour l’organisation.

