Nouvelle attaque des gangs ce dimanche contre la Cour Supérieure des Comptes

Des gangs ont attaqué une nouvelle fois le bâtiment logeant la Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif.

Le bâtiment logeant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), situé au cœur du centre-ville de Port-au-Prince et à proximité du palais national, a de nouveau été la cible d’une attaque armée ce dimanche matin. Des hommes armés ont une nouvelle fois attaqué l’édifice, a appris la rédaction de Juno7.

Cette nouvelle incursion des gangs armés survient alors que des appels désespérés à l’aide ont été lancés par des citoyens pour empêcher ces criminels de perpétrer leurs actes.

Ce n’est pas la première fois que ces institutions publiques subissent de telles agressions. En effet, le jeudi 16 mai dernier, plusieurs bâtiments administratifs situés dans la même zone, incluant la Cour Supérieure des Comptes, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, ainsi que l’immeuble destiné à accueillir le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), la Douane et la Direction Générale des Impôts (DGI), avaient été attaqués par des bandits armés. Ces attaques répétées mettent en lumière l’escalade de l’insécurité et le manque de contrôle de l’État sur certaines parties de la capitale.

La situation à Port-au-Prince devient de plus en plus critique, les gangs armés s’en prennent désormais à des cibles stratégiques et symboliques, telles que les institutions judiciaires et administratives. Ces attaques mettent en péril non seulement la sécurité des fonctionnaires et des citoyens, mais également le bon fonctionnement des services publics essentiels.

Les habitants de Port-au-Prince vivent dans une atmosphère de peur constante, craignant pour leur vie et leur sécurité. Le manque de sécurité et la présence omniprésente des gangs armés entravent gravement le développement socio-économique du pays et affaiblissent les institutions étatiques.

