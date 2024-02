Oser la Liberté : une exposition au Panthéon de Paris

​

​

L’ambassadrice d’Haïti à l’UNESCO, Dominique Dupuy a conduit, le 6 février 2024, une délégation d’une vingtaine d’ambassadeurs accrédités auprès de l’UNESCO pour assister à l’exposition “Oser la Liberté” au Panthéon, à Paris.

Cette exposition, -conçue par le géographe haïtien Jean-Marie Théodat et Florence Alexis, fille du romancier haïtien Jacques Stephen Alexis- offre une nouvelle perspective sur l’histoire des luttes contre l’esclavage, pour son abolition et l’émancipation des peuples noirs. Soutenue par le Centre des monuments nationaux et la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, elle retrace ces luttes sur quatre siècles et trois continents, mettant en avant les résistances et les oppositions au système colonial esclavagiste, ainsi que l’héroïsme des figures emblématiques de ces combats.

L’exposition souligne également comment, après la Révolution française, la quête d’une “Liberté générale” a atteint son apogée dans les colonies françaises, notamment avec l’abolition de l’esclavage en Haïti en 1791. En mettant en scène des personnalités honorées au Panthéon telles que l’abbé Grégoire, Toussaint Louverture, Victor Schœlcher, Aimé Césaire, elle mêle des archives de plusieurs siècles dont des documents officiels sur l’esclavage, l’histoire d’Haïti et de la traite négrière, œuvres d’art, dispositifs sonores et visuels pour offrir un récit qu’on peut considérer complet et juste.

Pour l’ambassadrice Dominique Dupuy: « cette exposition révèle la quête universelle de liberté à travers les âges et les continents, célébrant les figures célèbres et méconnues qui se sont battues pour la liberté. L’exposition montre comment ces visions discriminatoires persistent et justifient les horreurs d’aujourd’hui ».

En présentant cette lutte contre cette page macabre de l’histoire de l’humanité, dans le contexte de l’évolution de la modernité française, l’exposition met en avant le courage exceptionnel des femmes et des hommes qui ont osé s’opposer à l’esclavage, que ce soit dans les colonies ou en France métropolitaine. Malgré la controverse entourant la décision de Napoléon Bonaparte de rétablir l’esclavage en 1802, l’exposition démontre comment le combat pour son abolition a finalement triomphé en France et continue d’inspirer les luttes pour une société basée sur les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

S’agissant de la révolution haïtienne, des tentatives pour contenir le mouvement de soulèvement des esclaves et même après l’indépendance, en 1804, pour faire d’Haïti l’exemple à ne pas suivre, Florence Alexis a livré une narration captivante et immersive de la guerre des esclaves contre l’armée expéditionnaire de Bonaparte. Elle a également fait référence à l’actualité, notamment le dossier du New-York Times qui a révélé le montage mis en place par la France et son système bancaire pour soutirer au pays les derniers sous d’une dette de l’indépendance – 150 millions de francs – imposée injustement 21 ans après sa proclamation et dont le montant pourrait être évalué à des dizaines de millards de dollars.

Florence Alexis, la commissaire de l’exposition “Oser la Liberté”, a proposé, par ailleurs, une visite guidée exceptionnelle pour accompagner les Ambassadeurs à l’UNESCO dans leur découverte de l’exposition. Cette visite a permis une compréhension approfondie des choix des documents et des objets exposés, offrant ainsi une expérience enrichissante et instructive aux visiteurs.

A lire aussi :

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mercredi 7 Fevrier 2024