Pasteur Julio Volcy écrit aux secteurs politique, religieux, des affaires, de la diaspora et de la société civile

Pasteur Julio Volcy écrit aux Leaders Haïtiens, des secteurs politique, religieux, des affaires, de la diaspora et de la société civile en général.

Dans une lettre ouverte écrite aux Leaders Haïtiens, aux secteurs politique, religieux, des affaires, à la diaspora et à la société civile en général, le Pasteur Julio Volcy, fondateur de l’église Rendez-Vous Christ (RVC) à Delmas 75, leur demande de surpasser leur division et de travailler ensemble pour empêcher Haïti de sombrer dans le chaos à un moment où la situation est très critique à cause de la violence des gangs, l’instabilité politique et la misère qui déchire la population haïtienne.

“Au nom de nos ancêtres et de tous ceux qui endurent cette souffrance, je vous supplie de surpasser nos divisions et de travailler ensemble pour empêcher notre pays de sombrer dans le chaos. Le temps nous est compté. L’heure n’est plus aux discours enflammés et à l’orgueil démesuré. L’action collective, rapide et décisive, est désormais impérative pour le salut de notre nation”, peut-on lire dans cette lettre qui suscite une prise de conscience collective.

Le pasteur Julio Volcy rappelle à tous comment les autres nations nous voient. D’après lui, les Nations Unies nous peignent un tableau effroyable : nos hôpitaux peinent à soigner les blessés, nos écoles et nos entreprises sont fermées, et nos enfants sont pris au piège de l’exploitation par les gangs.

Face à cette situation, le dirigeant de l’église Rendez-Vous Christ a profité de cette lettre ouverte pour s’adresser aux élites de notre nation, dans tous les domaines de notre vie collective. “ Il est temps pour nous de transcender nos intérêts personnels et partisans, de nous élever au-dessus de nos querelles, et de nous unir pour sauver notre patrie en péril. Fuir à l’étranger n’est pas une option viable ; cela reviendrait à abandonner notre devoir envers notre peuple et notre nation”, a-t-il écrit.

Par ailleurs, Julio Volcy a salué l’engagement de la communauté internationale, notamment la CARICOM principal acteur dans la mise en place d’un conseil présidentiel devant remplacer le premier ministre Ariel Henry. Toutefois, le pasteur croit que les élites d’horizons différents doivent placer Haïti avant tout. “En cette période de Carême, songeons à ceux qui souffrent, à ceux qui ont tout perdu, à ceux qui pleurent leurs êtres chers victimes de la violence aveugle, et surtout, pensons à nos enfants privés de leur droit à l’éducation”, a-t-il souligné.

Le pasteur Julio Volcy a écrit cette lettre à un moment où le pays, notamment la capitale haïtienne est confrontée à la violence des gangs qui a déjà fait plusieurs victimes. Depuis un mois c’est le chaos total dans la capitale haïtienne avec des gangs qui brûlent, pillent et tuent. Les commissariats de police, les écoles, les universités, les hôpitaux ainsi que les entrepôts des commerçants ne sont pas épargnés par cette violence.

Julio Volcy invite le peuple à s’unir par l’amour et la dévotion envers notre patrie. “Nous pouvons surmonter ces épreuves et bâtir une Haïti prospère et paisible pour les générations à venir”, a-t-il conclu dans sa lettre ouverte.

