Plus de 3 millions d’enfants haïtiens ont besoin d’aide alimentaire, un record selon l’Unicef

Plus de 3 millions d’enfants en Haïti ont besoin d’aide alimentaire, un record selon l’Unicef.

Dans un rapport sur la crise en Haïti, le Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance (UNICEF) a informé qu’en Haïti, plus de 3 millions d’enfants ont besoin d’aide alimentaire. Ce bilan représente le chiffre le plus élevé jamais enregistré dans le pays. “Une conjugaison redoutable de crises liées à l’instabilité politique, aux troubles civils, à la violence, à l’extrême pauvreté et aux catastrophes naturelles qui met en péril le bien-être et l’avenir des enfants en Haïti” précise l’organisation onusienne.

Face à cette situation extrêmement difficile, l’Unicef dit avoir collaboré avec ses partenaires en vue de renforcer les efforts déployés pour protéger les familles haïtiennes et leur fournir un soutien vital. Toutefois, l’Unicef informe que dans de nombreux départements, les services médicaux et sociaux, indispensables à la survie, sont au bord de l’effondrement, les difficultés rencontrées pour assurer la sécurité de certains centres de santé les ont rendu inaccessibles, privant ainsi de soins des milliers d’enfants et leurs familles.

Outre les services médicaux et sociaux qui sont indispensables, le Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance précise que des centaines d’établissements scolaires en proie aux attaques et aux pillages ont fermé leurs portes, sans compter les menaces directes proférées à l’encontre des enseignants, une situation qui a pour effet de perturber l’éducation des enfants.

“Le sud d’Haïti particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles est confronté à un nombre croissant de personnes déplacées à l’intérieur du pays qui fuient les violences de la capitale” poursuit l’Unicef, précisant qu’au total, plus de 360 000 personnes sur l’ensemble du territoire national ont été déplacées, principalement à Port-au-Prince et dans le département de l’Artibonite, soit le double du chiffre enregistré il y a seulement un an.

Par ailleurs, le rapport de l’Unicef souligne que chaque jour apporte son lot de nouvelles atrocités, la perte de proches, la destruction des habitations et un climat de peur omniprésent, des enfants sont blessés ou tués sur le chemin de l’école, et les femmes et les filles font face à des violences sexuelles extrêmes, rappelant que durant la seule année 2023, au moins 167 garçons et filles sont décédés des suites de blessures par balles.

De plus, l’organisme gouvernemental informe également que cette crise nutritionnelle en Haïti s’est aggravée à cause d’une épidémie persistante de choléra. “En janvier 2024, plus de 79 000 suspicions de cas ont été signalées dans le pays. Ravageant les quartiers touchés par la violence, le choléra et la malnutrition constituent un double fardeau auquel le système de santé national est incapable de faire face en raison de la pénurie de fournitures et de ressources humaines” souligne-t-il.

Face à cette situation aiguë, l’Unicef dit avoir intensifié ses efforts en vue de protéger les familles et leur fournir un soutien vital, notamment à celles qui sont recluses et privées de services essentiels. Conjointement avec le Gouvernement et ses partenaires, il s’emploie à maintenir, aux niveaux national et régional, ainsi que dans les quartiers situés dans les zones les plus instables, les systèmes et les services qui protègent les enfants et leurs familles.

L’organisation onusienne dit avoir livré également des vaccins vitaux et des aliments thérapeutiques, et assure l’accès à des services d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement et d’hygiène.

