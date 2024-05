Proposition de l’économiste Gérald Germain pour le poste de Premier Ministre

​

Gérald Germain : Un leadership pour une transition ordonnée en Haïti.

Dans le cadre des efforts pour une transition pacifique et ordonnée conformément à l’Accord Politique du 3 avril 2024, l’organisation de la société civile LANSE-Haïti, membre de l’ISC, a officiellement proposé la candidature de Gérald Germain pour le poste de Premier Ministre.

Gérald Germain, une figure respectée dans la sphère économique et politique haïtienne, est reconnu pour son rôle de conseiller en politique monétaire auprès du Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti et son impressionnante carrière académique en tant que Professeur d’économie à l’Université d’État d’Haïti.

Son dossier diversifié comprend des expériences significatives telles que Ministre du Commerce et de l’Industrie, des Affaires Sociales et du Travail, expert senior du PNUD, ainsi que des postes d’ambassadeur auprès d’organisations internationales de renom.

LANSE-Haïti, dans sa lettre de soumission, a mis en avant l’intégrité, la compétence en leadership et l’approche non partisane de M. Germain comme des qualités indispensables pour le poste de Premier Ministre durant cette période critique. L’organisation exprime sa confiance en sa capacité à travailler en collaboration avec le Conseil Présidentiel de la Transition et divers secteurs de la société pour assurer une transition harmonieuse vers la stabilité et la prospérité.

En parallèle, LANSE-Haïti a aussi formalisé son adhésion à l’accord créant le Conseil Présidentiel de Transition, réitérant son soutien à un retour à la normalité constitutionnelle dans un délai raisonnable.

Le dossier de candidature de M. Germain, méticuleusement préparé, comprend des documents attestant de son parcours professionnel et académique, ainsi que de sa conformité avec les exigences légales et éthiques.

La proposition de Gérald Germain représente un pas de plus vers la consolidation d’un leadership éclairé et dévoué au bien-être de la nation, ouvrant la voie à un avenir prometteur pour le pays et ses citoyens.

