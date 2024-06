Publication de l’arrêté nommant les membres du Cabinet ministériel

L’arrêté nommant les membres du Cabinet ministériel du docteur Garry Conille a été publié.

Ce mardi 11 juin 2024, l’arrêté nommant les membres du Cabinet ministériel du Premier ministre Garry Conille a été publié dans le journal officiel de la République d’Haïti, Le Moniteur.

Dans ce document, il est informé que le docteur Garry Conille est nommé Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales; l’ancien bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince, Me Carlos Hercule proposé par le docteur Garry Conille nommé Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique; l’actuelle déléguée permanente d’Haïti auprès de l’Unesco, l’ambassadeur Dominique Dupuy également proposée par le Premier ministre Garry Conille est promue Ministre des Affaires Étrangères et des cultes et Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger;

L’ancienne membre du Comité d’éminentes économistes et conseillère aux directeurs exécutifs d’Haïti au Groupe de la Banque mondiale et au FMI, Ketleen Florestal proposé par le docteur Garry Conille est nommée Ministre de l’économie et des finances et également Ministre de la Planification et de la Coopération Externe.

Il est également souligné que le citoyen Vernet Joseph proposé par Pitit Dessalines est nommé Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural; le citoyen Raphaël Hosty proposé par Fanmi Lavalas de son côté est nommé Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications; l’ancien Directeur général du Ministère du Commerce et de l’Industrie, James Monazard est promu comme Ministre du Commerce et il est également nommé Ministre du Tourisme.

Quant au citoyen Moïse Jean-Pierre, il est nommé Ministre de l’Environnement; le sociologue Antoine Augustin proposé par le Conseiller-président Fritz Alphonse Jean est nommé Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle et également Ministre de la Culture.

De son côté, le syndicaliste Georges Wilbert Franck proposé par le groupe de la société civile est nommé Ministre des Affaires Sociales et du Travail; le citoyen Georges Fils Brignol, proposé par le Conseiller Louis Gérald Gilles est nommé Ministre de la Santé Publique et de la Population;

La citoyenne Marie Françoise Suzan est nommée Ministre de la Condition Féminine et des Droits de la Femme; la citoyenne Niola Lynn Sarah Devalis Octavius est nommée Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique et le citoyen Jean Marc Berthier Antoine, proposé par RED/EDE est nommé Ministre de la Défense.

