Rachel Castin, la guyanaise d’origine haïtienne, une voix nouvelle pour les DOM-TOM au Parlement Européen

Rachel Castin appelle au support de la communauté haïtienne et des DOM-TOM pour se faire une place au parlement européen

Rachel Castin, une jeune femme de 25 ans, se présente aux élections européennes de juin 2024. Née en Guyane et d’origine haïtienne, elle est la cinquième d’une fratrie de six enfants et elle a passé son enfance à Matoury. Passionnée par l’écriture, le développement personnel, le mindset et le leadership, Rachel s’efforce d’encourager les autres à devenir les meilleures versions d’eux-mêmes. Lors d’une interview accordée à Juno7, elle appelle au support de la communauté haïtienne pour se faire une place au parlement européen.

“Il me faut 1 millions de votes, (5%) pour que je passe. On le fera ensemble. C’est possible si nous restons solidaires ! Il faut bien sûr télécharger le bulletin de vote ici (https://www.groupe-ldf.fr/ ).Vous pouvez le faire dès maintenant, l’imprimer en format A4, en version paysage pour pouvoir voter pour moi”, a déclaré Rachel Castin.

Avec un parcours académique impressionnant, Rachel Castin a obtenu son brevet avec mention très bien, un baccalauréat littéraire option internationale américaine mention bien, un Bachelor en humanités politiques et un Master en Finance et stratégie (spécialité finance) à Sciences Po Paris.

Rachel Castin s’est lancée dans la vie politique française en 2020. Elle a participé à des réunions politiques et des manifestations de divers mouvements indépendantistes caribéens, antillais, kanaks, haïtiens, ainsi que des gilets jaunes. Son engagement politique s’est intensifié en mars 2024 lorsqu’elle a décidé de se consacrer pleinement à sa campagne pour les élections européennes.

Elle est aujourd’hui secrétaire générale du parti Nouvelle Émergence Patriotique, motivée par une ferme volonté d’élever la communauté noire à un niveau d’égalité avec les autres et de se battre pour un monde plus juste. Rachel Castin vise à représenter les DOM-TOM au Parlement européen, une région qu’elle estime sous-représentée depuis trop longtemps.

Rachel Castin vit sa première campagne électorale avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination. Ayant commencé sa campagne en janvier 2024, elle est déjà bien connue de la communauté haïtienne qui lui a apporté beaucoup de soutien. “Je compte sur tous les Franco-Haïtiens pour voter pour moi. Il me faut 1 million de votes, soit 5%, pour passer. Ensemble, c’est possible si nous restons solidaires”, affirme-t-elle.

Sa campagne, bien que menée avec des moyens modestes, progresse bien grâce à un message fort et des propositions concrètes pour les jeunes des DOM-TOM. Rachel Castin continue d’appeler ses sympathisants à faire des dons et à voter pour elle, espérant une mobilisation massive.

Ce qui la motive à briguer un poste au Parlement européen est son désir de changer les choses, de représenter les DOM-TOM, de promouvoir une justice sociale équilibrée, et de revoir les lois sur la propriété privée et publique, a-t-elle dit à la rédaction de Juno7.

À quelques jours des élections, Rachel Castin lance un appel à la communauté haïtienne en France et dans les DOM-TOM : “Ce sont les élections les plus importantes ! Même si vous êtes éloignés de l’Europe, vous êtes Européens. Vous devez voter pour faire avancer les choses dans nos départements. Nous avons la possibilité d’obtenir plus de fonds pour les jeunes et le domaine agricole. Allons les chercher ensemble.”

Elle insiste sur l’importance de cette élection, appelant tous les Haïtiens en France et dans les DOM-TOM à voter pour elle. “L’Europe est puissante. C’est l’élection la plus importante. Il ne faut pas rester dans l’abstention.”

Les retours de ses partisans sont très positifs. Rachel Castin reçoit beaucoup de soutien et d’amour, non seulement de la part des Haïtiens en France, mais aussi de ceux vivant aux États-Unis, au Canada et dans les Antilles. Ce soutien international lui donne espoir et courage.

Rachel Castin rappelle que ce vote n’est pas seulement pour elle, mais pour tous. “C’est ensemble que nous allons changer les choses. J’ai besoin de vous pour pouvoir réussir. C’est vous qui avez le pouvoir. J’appelle tous les Haïtiens en France et dans les départements d’outre-mer, ayant la nationalité française, à voter pour votre petite sœur de 25 ans du 6 au 9 juin 2024. Avançons ensemble.”

Ceux qui sont éligibles pour voter peuvent télécharger le bulletin de vote ici https://www.groupe-ldf.fr/ .Vous pouvez le faire dès maintenant, l’imprimer en format A4, en version paysage pour pouvoir voter pour Rachel Castin.

