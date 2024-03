Rapport mondial sur le bonheur: Haïti ne figure pas sur la liste des 143 pays les plus heureux

​

Rapport mondial sur le bonheur: Haïti ne fait pas partie de la liste des 143 pays les plus heureux de la planète

À l’occasion de la journée mondiale du bonheur célébrée le 20 mars, dans un rapport parrainé par l’ONU une liste de 143 pays les plus heureux de la planète a été publiée. La Finlande pour une septième fois consécutive arrive en tête, suivie du Danemark, de l’Islande et de la Suède. Haïti, ravagée par la violence des gangs et d’autres problèmes socio-économiques, ne figure pas sur la liste. Les États-Unis sont en 23e position, la France est 27e, nos voisins dominicains sont 69e. L’Afghanistan contrôlé par les talibans ferme ce classement à la 143e place.

En effet, ce classement est publié par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies chaque année depuis 2012. Il prend en compte six critères pour déterminer son classement des pays les plus heureux: le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l’absence de corruption.

La rédaction de Juno7 a pris le soin de visualiser le rapport de 52 pages publié par le Réseau des solutions pour le développement durable. Dans ce rapport, Haïti n’a pas été figurée parmi les 143 pays les plus heureux. Le top 10 est réparti comme suit: Finlande, Danemark, Islande, Suède, Israël, Pays-Bas, Norvège, Luxembourg Suisse et Australie.

En ce qui concerne le Canada, les États-Unis et la France, ces pays sont positionnés respectivement à la 15e, 23e et 27e place. La Russie est 72e du classement.

Le Brésil est 44e tandis que l’Argentine est 48e.

La République dominicaine qui partage l’île avec Haïti est le 69e pays le plus heureux du monde selon le classement.

L’Afghanistan qui est sous le contrôle des talibans depuis 2020 se retrouve en dernière position, soit à la 143e place.

La résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, proclamant en 2012 la Journée internationale du bonheur, a été proposée par le Bhoutan, un pays qui privilégie depuis les années 1970 l’indice du bonheur national brut à celui du Produit Intérieur Brut (PIB). C’est d’ailleurs à l’initiative du Gouvernement du Bhoutan que des hauts fonctionnaires et représentants d’organisations religieuses, d’universités et de la société civile se sont réunis en 2012 au Siège des Nations Unies, pour discuter de nouveaux moyens de mesurer le bien-être et le bonheur en allant au-delà d’un paradigme purement économique.

