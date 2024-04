Rareté de carburant dans les stations-services, le trottoir nouveau lieu de distribution

Quand le trottoir devient un lieu de distribution alternatif à cause de la rareté de carburant dans les stations-services.

Dans les rues de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, une nouvelle tendance refait encore surface : le trottoir devient un lieu de distribution de carburant à la suite d’une rareté existant dans plusieurs stations-services, a constaté notre photojournaliste Maxime Louissaint. Face à cette pénurie de carburant, les habitants se tournent vers des vendeurs informels installés sur les trottoirs pour se procurer de l’essence.

“Il n’y avait qu’une seule pompe à essence ouverte dans la zone Iguana Café, mais elle ne délivrait pas d’essence. J’ai remarqué que de nombreux conducteurs étaient à terre pour faire le plein d’essence”, a rapporté Maxime Louissaint qui a sillonné le mercredi 17 avril plusieurs zones du centre-ville de Port-au-Prince.

Dans ce contexte, les vendeurs informels de carburant ont trouvé une opportunité lucrative en proposant leurs services sur les trottoirs. Munis de bidons remplis de carburant, ces vendeurs improvisés offrent une solution temporaire à ceux qui ne peuvent pas trouver du carburant ou qui attendent pendant des heures dans les interminables files d’attente des rares stations-service.

Cependant, cette pratique qui existe depuis un bon moment dans le pays soulève de sérieuses préoccupations en matière de sécurité et d’environnement. Les risques d’incendie et de pollution sont élevés, alors que les vendeurs manipulent le carburant dans des conditions non réglementées. De plus, l’absence de contrôle des autorités sur ces transactions expose les consommateurs à des risques supplémentaires, notamment des prix exorbitants et des produits de qualité inférieure. “Sur le trottoir, le prix du gallon est de 2 250 gourdes”, a souligné notre photojournaliste Maxime Louissaint. “Souvent, les revendeurs ont mélangé le carburant avec d’autres produits”, a souligné un citoyen.

Par ailleurs, les camions-citernes continuent de charger cette semaine au centre de stockage pétrolier de Winneco. Pour la journée du mercredi 17 avril , 71 camions ont été chargés au niveau du site, a annoncé Terminal Varreux sur son site.

