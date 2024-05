Richard Pierrin sélectionné pour faire partie des 12 photographes participant à la Masterclass Joop Swart 2024

​

Le photojournaliste haïtien Richard Pierrin sélectionné pour la prestigieuse Masterclass Joop Swart 2024 : un message d’inspiration pour la jeunesse

Sur plus de 200 nominés, le jeune photojournaliste haïtien Richard Pierrin a été sélectionné parmi 12 photographes pour participer à la Masterclass Joop Swart 2024. Ce programme vise à contribuer au développement de générations de conteurs visuels. Lors d’une interview exclusive accordée à Juno7, le plus jeune photojournaliste émergent en Haïti a exprimé sa satisfaction et a profité de l’occasion pour remercier ceux qui ont cru en lui, tout en envoyant des messages aux jeunes de son pays natal.

“Je me sens profondément honoré et reconnaissant d’avoir été sélectionné pour participer à la Masterclass Joop Swart. Cette opportunité représente non seulement une reconnaissance de mon travail et de ma passion, mais aussi le résultat de nombreuses années de dévouement et d’efforts consacrés à ma carrière de photojournaliste. Depuis l’âge de 18 ans, j’ai poursuivi mon rêve avec détermination, et à présent, à 22 ans, voir mon travail reconnu à ce niveau est une immense source de fierté pour moi”, a déclaré le natif de la ville de Petit-Goâve.

Par ailleurs, Richard Pierrin a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui l’ont soutenu et s’est dit prêt à saisir cette opportunité. “Je remercie sincèrement ceux qui ont cru en moi et m’ont soutenu tout au long de ce voyage, et je suis impatient de saisir cette opportunité pour continuer à grandir, à apprendre et à évoluer en tant que photojournaliste”, a-t-il dit.

À noter que sur plus de 200 nominés, Richard Pierrin a été sélectionné parmi 12 photographes qui auront le privilège de participer à ce programme. Il a profité de cette interview avec Juno7 pour adresser des messages positifs aux jeunes. “Je veux vous dire que peu importe d’où vous venez ou les défis auxquels vous êtes confrontés, vos rêves sont valables et vos efforts peuvent vous mener loin.

En tant que jeune Haïtien, je sais que le chemin peut parfois sembler difficile, mais rappelez-vous toujours de votre résilience, de votre créativité et de votre force intérieure. N’ayez pas peur d’échouer, car c’est souvent dans les échecs que se cachent les plus grandes leçons et les opportunités de croissance. Apprenez de vos expériences, restez curieux et ouverts aux possibilités qui se présentent à vous.”

La Masterclass Joop Swart est ouverte aux photographes professionnels ayant 5 à 10 ans d’expérience dans la création et/ou la publication d’histoires visuelles dans les domaines du photojournalisme et de la photographie documentaire.

