Ronald Gabriel a pris part à la 62ème réunion semestrielle des gouverneurs de la CARICOM

Ronald Gabriel et plusieurs cadre de la BRH ont pris part à la 62ème réunion semestrielle des gouverneurs de la CARICOM.

Le Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti, Ronald Gabriel, aux côtés du Directeur Exécutif du Fonds BRH pour la Recherche et le Développement, Hancy Pierre-Louis, du Directeur des Affaires internationales de la BRH, Edwige Jean et de la Représentante d’Haïti au FMI et à la Banque Mondiale, Ketleen Florestal, a pris part à la 62e réunion semestrielle des gouverneurs de la Caricom qui se tient virtuellement les 30 et 31 mai 2024.

À l’ouverture de cette réunion, ce 30 mai 2024, les Gouverneurs des Banques centrales de la Région ont discuté de sujets tels que la stabilité financière et l’inclusion financière, a informé la banque centrale dans une note.

Les gouverneurs ont aussi mis l’accent sur la résilience économique face aux défis géopolitiques et climatiques, tout en soulignant l’importance de la collaboration régionale pour surmonter les défis économiques actuels.

