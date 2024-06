Ronald Gabriel et les gouverneurs de la région discutent de la modernisation des systèmes de paiement dans la Caraïbe lors de la 62ème réunion semestrielle des gouverneurs de la CARICOM

Le Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti, Ronald Gabriel, accompagné du Directeur Exécutif du Fonds BRH pour la Recherche et le Développement, Hancy Pierre-Louis, du Directeur des Affaires internationales de la BRH, Edwige Jean et de la Représentante d’Haïti au FMI et à la Banque Mondiale, Ketleen Florestal, a pris part, le vendredi 31 mai, aux discussions qui ont porté sur la modernisation des systèmes de paiement dans la Caraïbe.

Lors de cette 2e journée de la 62e réunion semestrielle des gouverneurs de la Caricom, le Gouverneur et ses collaborateurs ont abordé les thèmes comme : la gouvernance et la gestion des risques des transactions financières numériques; les réformes réglementaires nécessaires pour favoriser l’inclusion financière; le développement et la standardisation des marchés et systèmes de paiement; la nécessité de systèmes de paiement centralisés pour faciliter l’inclusion financière et simplifier les paiements transfrontaliers.

Selon une note de la banque de la République d’Haïti, à la fin de la session, les gouverneurs des Banques centrales de la région se sont mis d’accord sur plusieurs actions, notamment le lancement d’un système de règlement des paiements transfrontaliers ainsi que l’adoption de nouvelles technologies et réformes réglementaires pour moderniser les systèmes de paiement nationaux.

