Sécurité et Éducation: Le Président du Comité des Finances du PME invité au CSIS à Washington.

Sécurité et Éducation: le président du Comité des Finances et Risques du Partenariat pour l’Éducation invité au CSIS à Washington D.C.

Reconduit récemment pour un troisième mandat consécutif à la tête du comité des finances et risques du Partenariat Mondial pour l’Éducation, Nesmy Manigat a participé à Washington DC au panel “Une éducation de qualité pour la sécurité et la croissance économique” organisé le 17 avril 2024 par le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS).

Ce très connu think tank est une organisation américaine de recherche politique bipartisane à but non lucratif qui se consacre à la promotion d’idées pratiques pour relever les plus grands défis mondiaux.

Cet événement rendu possible grâce à un partenariat avec le Partenariat mondial pour l’éducation était l’occasion pour des spécialistes, hauts fonctionnaires et hommes et femmes politiques de se prononcer sur le rôle que joue l’éducation en tant que catalyseur de la sécurité nationale et de la stabilité des pays, peut-on lire dans la documentation publiée par le CSIS.

Cette documentation s’alarme sur le fait que les crises mondiales concurrentes telles que les conséquences de la pandémie de Covid-19, le changement climatique, l’inflation, l’augmentation de la dette des pays et la guerre entre la Russie et l’Ukraine ont éclipsé les investissements dans une éducation de qualité.

En liant l’éducation aux thèmes plus larges de la sécurité et de la stabilité nationales, l’agenda mondial de l’éducation peut attirer des champions en dehors des cercles traditionnels du développement soutient un rapport du CSIS qui souligne qu’un nouveau discours est nécessaire pour plaider en faveur d’un investissement continu dans une éducation de qualité.

Intervenant à cette occasion, Frank Mora, Ambassadeur des États-Unis auprès de l’Organisation des États américains, a insisté sur l’urgence d’adresser les grandes inégalités et les défis d’inclusion en Amérique Latine qui constituent le ferment des groupes qui sèment la violence. Le renforcement de l’éducation civique est la clé pour construire une plus grande cohésion sociale dans la région, a-t-il martelé.

Nesmy Manigat, a rappelé que le PME fournit des financements jusqu’à 90 pays partenaires, soutenant ainsi leurs priorités en matière d’éducation, notamment visant à garder les enfants, adolescents et jeunes en salle de classe afin qu’ils ne grossissent pas le lot des enfants soldats et des grossesses précoces. Les financements innovants du PME et les mécanismes d’appui à la transformation des systèmes éducatifs des pays sont essentiels pour réformer les curricula.

Ces derniers se doivent désormais de mieux éduquer à la paix et de former des jeunes avec de réelles compétences de vie et professionnelles pour participer aux progrès économiques. Dans le cas particulier d’Haïti, l’ éducation à la citoyenneté , les sports, les arts et l’économie sont parmi les nouvelles matières obligatoires introduites récemment de façon à renforcer les valeurs de paix, de discipline, de solidarité et d’inclusion.

