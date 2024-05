​

​

SOS: les locaux du MICT et du MEF et de la CSCCA attaqués par des bandits

Les bâtiments de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, du Ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales ainsi que l’immeuble devant loger le MEF, la Douane et la DGI, au centre-ville, non loin du palais national, centre sont entrain de subir les assauts des bandits armés.

Les responsables de la cour des comptes ont lancé un appel de détresse à la police nationale pour empêcher des bandits armés de réduire en cendres les locaux de ces institutions.

