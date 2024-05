Tabarre : un membre du gang “Kraze Baryè” abattu par la police

​

Tabarre : Lorveus Maxo Junior abattu lors d’échanges de tirs avec la police

La Police Nationale d’Haïti a annoncé ce vendredi 17 mai 2024, sur sa page Facebook, la mort de Lorveus Maxo Junior, 35 ans, membre notoire du gang “Kraze Baryè” lors d’échanges de tirs avec des policiers. Cet incident s’est déroulé dans la zone de Colosso, située à Tabarre 42, et marque un coup dur pour le gang dirigé par Vitelhomme Innocent.

Lorveus Maxo Junior a été tué dans des échanges de tirs avec les forces de l’ordre. Lors de l’intervention, la Police a saisi un pistolet de marque DB9, de couleur noire et grise, portant le numéro de série YF-3343. L’arme était équipée d’un chargeur contenant cinq cartouches de calibre 9mm. La police a aussi saisi une importante quantité de munitions : 60 cartouches de calibre .22 et 23 cartouches de calibre 5.56, prouvant ainsi l’arsenal considérable dont disposait le suspect.

Le gang “Kraze Baryè”, dirigé par Vitelhomme Innocent, est tristement célèbre pour ses activités criminelles à Tabarre et dans ses environs. Ce réseau criminel a l’habitude d’enlever des gens, d’incendier des maisons, de tuer et d’attaquer des postes de police.

La mort de Lorveus Maxo Junior et la saisie des armes et munitions en sa possession témoignent de la détermination des forces de l’ordre à restaurer la sécurité et l’état de droit dans le pays. Cependant, la lutte contre le crime organisé demeure un défi de taille nécessitant une vigilance continue et une coopération renforcée entre les autorités policières et judiciaires.

