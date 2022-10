The Newest Royalton CHIC Resort Will Open in Antigua

CARIBPR WIRE, TORONTO, Oct. 12, 2022: Following the vibrant success of the Royalton CHIC Resorts concept in Cancun and Punta Cana, Blue Diamond Resorts is proud to announce the opening of Royalton CHIC Antigua in late 2023 on the idyllic Dickenson Bay Beach, Antigua.

This new 227 room five-star beachfront resort will bring a unique adults-only social vacation experience to this Caribbean region where singles, couples, friends and groups can party their way. Conveniently located only eighteen minutes from V. C. Bird International Airport, this completely renovated resort will be full of vivacious offerings making it the ultimate destination for adult getaways.

“Whether for relaxation or a lively luxury beach getaway, the Party Your Way concept that Royalton CHIC Antigua will bring to this region is unique within the All-Inclusive segment,” says Jordi Pelfort, President of Hotels and Resorts at Sunwing Travel Group. “We have been committed in delivering groundbreaking experiences to our guests and Royalton CHIC Antigua will be no exception. We are thrilled about what this new property will mean for Antigua, as well as the Caribbean region.”

Discerning travelers can expect day-to-night activities available such as themed pool parties and DJ sets, as well as a range of gourmet dining experiences including five fascinating bars with mixology and six reservation-free dining restaurants. Should guests choose to experience peak relaxation instead, Royalton CHIC Antigua will present multiple opportunities to satisfy that craving, including lounging beneath the sun, sipping handcrafted cocktails beside the serene beachfront pool, or getting pampered at Royalton CHIC’s world-class spa.

A distinct feature of this property will be an overwater themed restaurant, exclusive to Royalton CHIC Antigua. This restaurant will be constructed over the sea, providing guests with a diningtainment concept, a mix between entertainment and dining.

About Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts encompasses over 45 properties, exceeding 18,000 rooms in eight countries located in the most popular holiday destinations in the Caribbean. Its nine leading hotel brands include the Award-winning, All-In Luxury®Royalton Luxury Resorts, where Everyone is Family. Whether guests come as friends, parents, kids, couples, weddings, corporate or incentive retreats, or solo travelers everyone is family in these properties that personalized services and signature amenities including All-In Connectivity™, DreamBed™, and the Sports Event Guarantee™. To refocus on valued relationships and friendships, Hideaway at Royalton offers an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations to enhance Togetherness among their guests. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts, an adults-only vibrant and effervescent all-inclusive brand to revel in the unexpected. Mystique by Royalton is Miles from Ordinary, offering their visitors to connect with their surroundings in a boutique-style resort collection full of endless beauty and hip vibes. In Jamaica, Grand Lido Negril offers guests over the age of 21, a unique and all-inclusive Au Naturel vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed whether you’re planning a family vacation, reuniting with friends, or just have a relaxing time with your significant other, while Starfish Resorts provides amazing value breathtaking surroundings, and rich culture and heritage. Planet Hollywood Hotels & Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music, and sports while Planet Hollywood Adult Scene will turn your adults-only vacation into the center of fascination and attention with glam and exclusivity.

To learn more about Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com/

About Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts offers adults-only vibrant and effervescent all-inclusive experiences to Party Your Way and revel in the unexpected. Located in popular Caribbean destinations such as Punta Cana, Dominican Republic and Cancun, Mexico, this new adults-only generation of all-inclusive concept delivers unprecedented experiences in which luxury and fun meet in each idyllic location. Choose between relaxing and treating yourself or partying and having fun, party your way.

Ideal for couples, groups, singles or friends, including modern rooms and suites featuring All-In Luxury™, the premium DreamBed™, a variety of culinary offerings, All-In Connectivity™ and exclusivity through the Diamond Club™ category. Guests can choose between relaxing and treating themselves in the spa or enjoy the resort’s unique events and theme parties at signature locations.

For more information about Royalton CHIC Resorts, visit www.royaltonresorts.com

El nuevo Royalton CHIC Resort abrirá en Antigua

CARIBPR WIRE, TORONTO, Oct. 12, 2022: Tras el vibrante éxito del concepto Royalton CHIC Resorts en Cancún y Punta Cana, Blue Diamond Resorts se enorgullece en anunciar la apertura de Royalton CHIC Antigua a finales de 2023 en la agradable playa de Dickenson Bay, Antigua.

Este nuevo resort de cinco estrellas frente a la playa de 227 habitaciones traerá una experiencia única de vacaciones sólo adultos a esta región del Caribe donde solteros, parejas, amigos y grupos pueden festejar a su manera. Convenientemente ubicado a sólo dieciocho minutos del Aeropuerto Internacional V. C. Bird en Antigua, este complejo completamente renovado estará lleno de opciones vibrantes que lo convertirán en el mejor destino para una escapada sólo para adultos.

“Ya sea para relajarse o para vacaciones llenas de energía en la playa, el concepto Party Your Way que Royalton CHIC Antigua traerá a esta región es único dentro del segmento Todo Incluido”, dice Jordi Pelfort, presidente de Hoteles y Resorts de Sunwing Travel Group. “Nos hemos comprometido a brindar experiencias innovadoras a nuestros huéspedes y Royalton CHIC Antigua no será la excepción. Estamos entusiasmados con lo que significará esta nueva propiedad para Antigua, así como para la región del Caribe”.

Los viajeros más exigentes podrán disfrutar actividades disponibles desde el día hasta la noche, como fiestas temáticas en la piscina y sets de DJ, así como una variedad de experiencias gastronómicas gourmet que incluyen cinco bares fascinantes con mixología de autor y seis restaurantes que combinan la mejor gastronomía local e internacional para cenar sin necesidad de hacer reservaciones. En caso de que los huéspedes elijan experimentar la máxima relajación, Royalton CHIC Antigua presentará múltiples oportunidades para satisfacer ese antojo, que incluyen descansar bajo el sol, saborear cócteles cuidadosamente preparados junto a la piscina frente a la playa o dejarse consentir en el spa de clase mundial de Royalton CHIC Resorts.

La característica distintiva de esta propiedad será un restaurante exclusivo de Royalton CHIC Antigua. Este restaurante se construirá sobre el hermoso azul mar caribe, brindando a los huéspedes el concepto de diningtainment, el cual mezcla el entretenimiento y la gastronomía.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 45 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury®Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia solo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia solo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras que Planet Hollywood Adult Scene convertirá sus vacaciones solo para adultos en el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Acerca de Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts ofrece experiencias vibrantes y efervescentes con todo incluido solo para adultos para festejar a tu manera y deleitarte con lo inesperado. Ubicado en populares destinos del Caribe como Punta Cana, República Dominicana y Cancún, México, esta nueva generación de todo incluido sólo-adultos ofrece experiencias sin precedentes en las que el lujo y la diversión se encuentran en cada lugar idílico. Elija entre relajarse y darse un capricho o salir de fiesta y divertirse, festeje a su manera.

Ideal para parejas, grupos, solteros o amigos, incluyendo las modernas habitaciones y suites All-In Luxury™, la cama premium DreamBed™, una variedad de ofertas culinarias, All-In Connectivity™ y exclusividad a través de la categoría Diamond Club™. Sus huéspedes pueden elegir entre desconectarse por completo y relajarse en el spa o disfrutar de únicos eventos y fiestas temáticas del resort en cada lugar insignia del hotel.

Para más información sobre Royalton CHIC Resorts, visite www.royaltonresorts.com/es