TPS, aide humanitaire, arrêt des déportations: le maire de New York, le leader des droits civiques, Al Sharpton plaident en faveur d’Haïti

Le maire de New York, Eric Adams, le leader des droits civiques Al Sharpton lance un appel à l’aide en faveur d’Haïti qui fait face à une grave crise sociale et sécuritaire.

Le maire de New York, Eric Adams aux cotés du leader des droits civiques de renommée internationale, fondateur et président du National Action Network , Al Sharpton ainsi que d’autres personnalités ont donné une conférence de presse sur la situation d’Haiti qui fait face à une violence orchestrée par les gangs qui imposent leur loi dans le pays.

« Le chaos et la violence qui règnent dans les rues d’Haïti nous ébranlent profondément. Aujourd’hui, j’ai rejoint le Reverend Al Sharpton […] et de nombreux chefs religieux de notre ville pour demander à nos partenaires fédéraux de trouver un moyen d’envoyer une aide supplémentaire au peuple haïtien, de redéfinir le statut de protection temporaire pour les Haïtiens et d’arrêter immédiatement les déportations vers Haïti, afin que nous puissions veiller à ce que les Haïtiens aux États-Unis restent en sécurité» a écrit le maire Adams dans un tweet.

Le maire New-Yorkais qui rappelle que sa ville compte la plus grande population haïtienne des États-Unis, a déclaré qu’il tient «aux côtés de nos frères et sœurs haïtiens». Il appelle à protéger les migrants haïtiens aux Etats-Unis et à envoyer de l’aide pour ceux qui sont pris au piège par les gangs et les forces obscures dans le pays. Il fait écho d’autres appels de ce genre lancés en faveur de la population qui croupit dans la misère sans trop d’espoir pour un lendemain meilleur.

