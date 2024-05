Trois missionnaires étrangers tués par des gangs armés en Haïti

​

La fille et le gendre du représentant de l’État du Missouri Ben Baker assassinés par des gangs en Haïti.

Une nouvelle tragique a frappé la famille du représentant de l’État du Missouri, Ben Baker. Sa fille, Natalie Lloyd, son gendre, Davy Lloyd, ainsi qu’un autre missionnaire nommé Jude Lloyd, ont été assassinés lors d’une attaque violente par des gangs en Haïti, comme l’a rapporté Missions In Haiti sur sa page Facebook et confirmé par le site Koamnewswow. Toutefois, les détails exacts de l’endroit où l’attaque a eu lieu n’ont pas été précisés.

Ben Baker a partagé cette douloureuse nouvelle en déclarant : « Davy et Natalie Lloyd ont été attaqués par des gangs ce soir et ont été tous deux tués. » La famille Lloyd, en mission en Haïti, a été victime d’une embuscade alors qu’ils revenaient de l’église avec leurs enfants. Selon les détails fournis par Baker, trois camions remplis de membres de gangs les ont pris pour cible, menant à une nuit d’horreur.

Davy Lloyd a été battu et emmené de force chez lui par les assaillants, qui ont ensuite pillé leurs biens avant de s’en aller. Un autre gang est intervenu par la suite, prétendant vouloir aider, mais la situation a rapidement dégénéré en une confrontation violente. Les coups de feu ont fusé, mettant en danger la vie de Davy, Natalie, et Jude Lloyd, qui se réfugiaient dans leur maison.

Malgré des tentatives désespérées de négociation et de secours, incluant la recherche d’une évacuation sécurisée, les efforts pour sauver la famille ont échoué. La dernière communication indiquait que Davy, Natalie, et Jude avaient été tués vers 21 heures. Cette tragédie a plongé leurs proches dans une profonde douleur et incertitude.

Ben Baker a lancé un appel urgent à la prière, déclarant que la situation était désespérée et que toute aide possible était recherchée pour tenter de sauver la famille. Il a également mentionné les difficultés à maintenir le contact avec les autorités locales et à obtenir une assistance immédiate.

Les circonstances horribles de cet incident mettent en lumière la violence croissante en Haïti, où les gangs armés sèment la terreur parmi les habitants et les visiteurs étrangers. Pour le moment, on ignore qui sont les responsables de la mort de ces citoyens étrangers.

Il est important de rappeler que le Département d’État américain avait annoncé une récompense pouvant atteindre 2 000 000 $ pour toute information menant à l’arrestation et/ou à la condamnation de Vitel’Homme Innocent. Il est accusé d’avoir tué l’un des 20 missionnaires pris en otage par son gang en 2022. « Notre détermination à le faire répondre de ses crimes présumés reste inébranlable », avait déclaré le Département d’État américain dans un communiqué.

Récemment, ce même Vitel’Homme Innocent a donné une interview à CNN, un média américain.

